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為海豹成員案 美國海軍部長史賓塞遭解職

2019-11-25 07:27聯合報 編譯季晶晶／即時報導

美國海軍部長史賓塞（Richard Spencer）24日遭解職，主因是他處置一名海豹部隊（SEAL）成員的案件令國防部長艾思博不滿。

美國國防部24日發表聲明說：「國防部長艾思博已要求史賓塞辭職，因他在處理海豹部隊成員蓋拉格一案時，未坦白交代他和白宮的對話，對他已失去信任和信心。」

蓋拉格是海豹部隊成員，2017年時殺害一名受傷的伊斯蘭國好戰份子，後來謀殺罪名不成立，蓋拉格最後僅在較輕罪名上遭定罪並從三等士官長降為上士，但川普這個月15日恢復他的軍階。　

美國海軍部長史賓塞因處理一名海豹部隊成員的案件令國防部長艾斯博不滿，遭到解職。美...
美國海軍部長史賓塞因處理一名海豹部隊成員的案件令國防部長艾斯博不滿，遭到解職。美聯社　
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國防部伊斯蘭國士官長

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