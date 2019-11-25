為海豹成員案 美國海軍部長史賓塞遭解職

2019-11-25 07:27 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



美國海軍部長史賓塞（Richard Spencer）24日遭解職，主因是他處置一名海豹部隊（SEAL）成員的案件令國防部長艾思博不滿。

美國國防部24日發表聲明說：「國防部長艾思博已要求史賓塞辭職，因他在處理海豹部隊成員蓋拉格一案時，未坦白交代他和白宮的對話，對他已失去信任和信心。」