伊朗挾持美國記者 聯邦法官判賠1.8億元

2019-11-24 18:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合23日電



一名聯邦法官22日下令，要求伊朗政府賠償「華盛頓郵報」記者雷札安(Jason Rezaian)與其家人1億8000萬美元，因他在2014年美國和伊朗進行核談判時遭拘捕18個月；法官表示，此舉是殺雞儆猴，以免未來再有美國公民遭挾持。

華郵在伊朗的外派記者雷札安與其新婚太太在2014年7月22日遭捕並單獨監禁，他們被威脅會遭處決、斷肢和分屍，而後雷札安的家屬今年初出面作證。雷札安遭拘捕544天，他的妻子在兩個月後也被釋放。

聯邦華盛頓州法官里昂(Richard J. Leon)22日對雷札安的案件進行判決登記，其中描述伊朗當局拘禁該名記者期間，不讓他睡覺、接受醫療照護而且還虐待他。

里昂裁決時表示：「伊朗逮捕傑森(雷札安)、威脅殺害他，這麼做的目的是打算以釋放傑森為條件，迫使美國釋放伊朗囚犯。」

里昂在30頁的法律意見書寫下，伊朗逮捕並虐待人質以獲得與美國協商的籌碼，此舉相當無恥、應當嚴懲而且絕對需要遭到警告。

伊朗從未回應此起訴訟，儘管訴訟書已由瑞士駐德黑蘭大使館轉交給伊朗政府，該大使館負責監督美國在伊朗的利益；伊朗赴聯合國的任務團截至23日尚未對此回應。

里昂批准以2380萬元賠償雷札安的痛苦、創傷與經濟損害，並以類似原因賠償他的兄弟270萬元、母親310萬元，並依懲罰性傷害賠償整個家庭1億5000萬元。

雷札安律師鮑克(David Bowker)表示，雷札安家庭原本要求4400萬元傷害賠償和10億元的懲罰性傷害賠償，迫使伊朗當局重新評估利用人質與恐怖主義作為外交籌碼的成本與獲益。

該裁決公布之際，美伊關係也急轉直下，川普政府提高對伊朗經濟的制裁。目前至少有另外五名美國公民遭伊朗拘禁，其中有些人具雙重國籍；美國認為伊朗對這些公民的指控毫無根據，只是被當作人質，伊朗也多次建議拿這些人交換美國拘捕的伊朗囚犯。