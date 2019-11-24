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一看就知「共諜」是假的？前軍情局官員提出十大破綻

基於安全理由 潘斯訪伊拉克探視美軍、未到巴格達

2019-11-24 18:01世界日報 編譯盧炯燊／綜合23日電

副總統潘斯23日突然訪問伊拉克美軍，並會晤庫德族領袖，但以安全為理由未前往巴格達...
副總統潘斯23日突然訪問伊拉克美軍，並會晤庫德族領袖，但以安全為理由未前往巴格達與伊拉克總統見面；這是川普兩個月前下令從敘利亞撤兵以來，美國政府最高級別官員訪問伊拉克。 美聯社
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副總統潘斯23日突然訪問伊拉克美軍，並會晤庫德族領袖，但以安全為理由未前往巴格達與伊拉克總統見面；這是川普兩個月前下令從敘利亞撤兵以來，美國政府最高級別官員訪問伊拉克。

潘斯是在伊拉克的艾薩德(Al-Asad)美國空軍基地聽取機密簡報後，乘坐C-17型軍用貨運飛機到庫德族控制區首府埃爾比勒(Erbil)。同行人員表示，基於安全理由，潘斯沒有到巴格達，但與伊拉克總理馬帝(Adel Abdul Mahdi)通了電話；總統薩利赫(Barham Saleh)辦公室則表示根本不知道潘斯到來，暗示兩人沒有接觸。

在埃爾比勒，潘斯與自任為總統的庫德族領袖N.巴爾扎尼(Nechirvan Barzani)及總理M.巴爾扎尼(Masrour Barzani)，並代表川普表示感謝，決心繼續與庫德盟友站在一起。一位美國高層官員說，潘斯此行目的，除了安撫與美國結盟的伊拉克庫德族外，還傳遞美國繼續支持庫德人的信號。

早前川普突然宣布敘利亞撤軍，被指棄庫德族盟友，其後川普決定保留數百名美軍，除防止敘利亞東部油田再次落入伊斯蘭國之手外，也監控伊朗對該地區的影響。而潘斯與伊拉克總理通電話時，也鼓勵伊拉克政府與伊朗脫離關係。

在美軍基地，潘斯與妻子凱倫除向駐伊拉克美軍致意外，還共度感恩節，一起吃火雞。

潘斯突然訪問伊拉克的同時，正值伊拉克首都巴格達及南部城市爆發反政府腐敗抗議活動。自10月1日抗議爆發以來，至少有320名抗議者被殺，數千人受傷，也凸顯了華盛頓的影響力持續減弱。

美國駐伊拉克大使圖勒(Matthew Tueller)表示，潘斯支持建立一個自由、主權和獨立的伊拉克，這也是對伊朗在伊拉克影響力的微妙警告。

伊拉克潘斯庫德族

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