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一看就知「共諜」是假的？前軍情局官員提出十大破綻

抗議川普干涉軍紀案 海軍部長、海豹指揮官傳揚言辭職

2019-11-24 18:01世界日報 編譯潘勛／綜合23日電

川普總統干涉一名「海豹」(SEALs)部隊隊員涉嫌違反軍法軍紀處理案，已引發軍中高階將領反彈；軍方23日表示，海軍部長及菁英「海豹」部隊指揮官已揚言即便辭職或被解職，都要處理此案；國防部長及參謀首長聯席會議主席已為此事奔走一整星期，盼川普能回心轉意，以免損及軍方威信，引發管理危機。

「紐約時報」23日報導，海軍部長史賓塞(Richard V. Spencer)及海豹部隊指揮官葛林(Collin Green)少將揚言辭職，是國防部高級將領反對川普的罕見案例。而川普面對艱難的連任選戰，還有眾院極可能對他祭出彈劾，愈發想突顯自己三軍統帥的地位。

不過，正在加拿大哈利法克斯出席國際安全論壇的史賓塞否認以辭職要脅；但他說：「總統推文不是命令，我需要看到命令。」他表示，總統是三軍統帥，「如果他下令停止處理(蓋拉格案)，就會停止。」

海豹部隊上士蓋拉格(Edward Gallagher)遭指控在伊拉克射殺平民，用獵刀割喉伊斯蘭國(IS)戰俘並拍照上傳社群媒體炫耀，還威脅要殺害其他舉報他的海豹隊員等。為此海軍除將他移送軍事法庭，另打算褫奪他的三叉戟徽章、降他的軍階。

但川普在21日用推特發文說，「海軍不得取走海豹戰士蓋拉格的三叉戟徽章。本案自始處理拙劣。回去辦正事。」

官員們也說，川普的推文並不構成正式總統令；國防部長艾斯博及聯參主席米利向總統傳達訊息，說假如他直接下令，貫徹推特貼文的意思，那麼後果十分嚴重，史賓塞及葛林會離職，進一步激怒軍方最高層，另對行使數十年的軍法法典，造成難以言宣的傷害。

目前官員們表示，希望川普放手讓軍方按程序做事，但總統是否會聽勸，實在沒把握。

軍事法庭雖然開脫蓋拉格遭控其他罪名，但在戰俘屍體旁擺姿勢拍照一項被判有罪定讞，海軍最後據此想拔掉他的三叉戟徽章。三叉戟章被視為軍方榮譽，只有完成最艱難訓練及完成非凡任務，才能取得。

蓋拉格的律師帕拉托爾表示，總統阻止海軍高層把那位特戰隊員趕出軍旅，做法正確，原因在高層的舉止顯然是報復，很難不被視為直接、公開打臉總統。

川普海軍國防部

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