美最年長大法官染恙 全美熱烈關注

2019-11-24 18:09 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



美國最年長的自由派大法官金斯伯格因病住院，讓美國自由派人士嚇出一聲冷汗。（photo by Wikimedia） 分享 facebook 美國最年長的自由派大法官金斯伯格因感冒住院，所幸並無大礙。在川普的連續任命下，美國現有的9名大法官中，僅剩4名自由派大法官，因此金斯伯格的健康狀況是美國政壇近來一大關心點。金斯伯格22日因感冒而住院時，就引發熱烈關注。法院發言人則表示，金斯伯格的恢復狀況良好，最快可在24日出院。

根據《紐約時報》報導，大法官金斯伯格現年86歲，是柯林頓總統1993年任命的大法官，並一路在位至今。在進入最高法院前，金斯伯格是美國1970年代女權修法的代表人物之一。現今美國憲法許多關於性別歧視的保護判例都是透過她的上訴而達成。

作為最年長的美國大法官，金斯伯格是現存4名自由派大法官中最受關注的一位。若她現在辭職，將會使保守派已經佔上風的最高法院，更加右傾。正因為她的重要性與不太穩定的健康狀態，《英國廣播公司》的報導就直接點出，只要金斯伯格身體出問題，「自由美國就會陷入恐慌」。

《英國廣播公司》指出，金斯伯格過去就不斷因為癌症治療進出醫院，分別於1999, 2009, 2018年動刀治療癌症。因此金斯伯格此次再度傳出住院消息，讓美國各界十分關注。最高法院則表示，金斯伯格這次只是感冒，在醫院給予抗生素治療後，已經逐漸康復，最快將在24日出院。

為了維持自由派在最高法院的席次，部分自由派人士曾建議金斯伯格在歐巴馬任內退休，讓歐巴馬能另外推派她的繼任者。但金斯伯格當時信心滿滿地表示，下任總統應該還會是民主黨，「民主黨在總統大選表現很好，只是期中選舉催不出選票」。川普的當選則證明她的判斷錯誤，若要繼續維持自由派的勢力，金斯伯格得設法撐到下任民主黨總統就任。

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