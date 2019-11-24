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行人死亡率攀高 聯邦花大錢找解方

2019-11-24 13:25世界日報 編譯樊蕙／綜合23日電

美國行人死亡率持續攀升，去年更達到自1990年以來最高紀錄；而今年各州恐怕還會有更多行人喪命。

10年前，4109名行人死亡，此後該數字幾乎逐年遞增；去年有6283名行人死亡，年增幅3.4%。

都市地區行人死亡率在過去10年內增加69%；行人夜間死亡率在2017到2018年之間增加4.6%；酒後駕車導致的行人死亡率也增加2.2%。

華府年復一年耗費巨資推廣、研究並改善行人安全；國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)預算就高達10億元。

國會也在2015年12月推出新的「國家優先計畫」，撥款給各州提高行人與自行車安全；該計畫獲准在5年內耗資7000萬元，此期限將於下一個財年屆滿；目前該計畫已花費4200萬元。

但批評者認為，許多改善街道和十字路口與駕駛行為、以保障行人安全的措施，資金都不足；而大多數交通相關資金都被用在建造與修繕道路與橋梁。專家與國會議員都認為政府仍須努力。

參議院撥款委員會(Senate Appropriations Committee)本周通過的預算，於本財年為公路補助490億元。眾議院撥款委員會也通過相當數額預算，外加10億元給NHTSA。整體交通預算還包括其他安全相關款項。

無黨派倡議團體「美國智慧成長」(Smart Growth America)與「全國完整街道聯盟」(National Complete Streets Coalition, NCSC)根據彙整資料預計，全國25個州今年的行人死亡人數還是恐將高於去年設定的目標。

這兩個團體的研究發現：「事實上，我們持續在設計對所有人都很危險的街道。更糟糕的是，聯邦與各州警方、制定標準以及補助機制，仍讓道路更注重車輛高速行駛而不是行人安全。」

根據這兩個團體推出的2019年「行人危險指數」(Pedestrian Danger Index)，佛羅里達州成為全國對行人來說最危險的州；全國對行人最危險的9座城市中有8座都在佛州。阿拉巴馬州、德拉瓦州、路易斯安納州、密西西比州、喬治亞州名列其後；德州排名第8，加州第14名。

儘管行人死亡率上升的原因眾說紛紜，專家經常提及的因素包括駕駛分心、車輛體型更大，以及都市中更多人行走或騎自行車。

去年美國行人死亡率創下1990年以來的新高，政府主管單位透過各種方式，試圖改善這...
去年美國行人死亡率創下1990年以來的新高，政府主管單位透過各種方式，試圖改善這個趨勢。圖為紐約市一名婦女在警員的指示下穿越斑馬線。Getty Images
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死亡率自行車

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