搭機回家過節…整隻煮熟火雞可放隨身行李

2019-11-24 13:23 世界日報 編譯吳日君／綜合23日電



下周就是感恩節，聯邦運輸安全局(TSA)表示，乘客可把一整隻煮熟的感恩節火雞打包在隨身行李中搭機；除了火雞、餡料與配菜外，隨身行李中還可放入甜點；但瓶裝酒必須托運。

佳節期間，TSA在官網具創意與幽默地表示：「我們知道乘客總是在隨身行李預留空間，以便攜帶需要運送的感恩節禮物。所以，別擔心，煮熟的禽類動物可放置隨身行李進入機場。」感恩節慶火雞平均重量為15磅，可隨身攜帶並放置機艙座位頭頂行李廂內。

不過，儘管TSA體恤旅客可攜帶感恩節火雞大餐放入行李中，但仍有規則須遵循；包括：不能攜帶瓶裝水上機，裝有液體的餐具需遵循小於100毫升規定、且須裝入不超過一公升且密封的透明塑膠袋中，每名乘客僅限一袋。

TSA也鼓勵旅客帶餐點配菜，包括火雞餡料、馬鈴薯泥、起士麵包、綠豆餅、甜薯等，這些都可放入隨身行李上機。

TSA官網還寫道，無論是蔓越莓餡料、素食藍莓餡或其他美食，都允許旅客放入隨身行李，帶著與家人團聚。TSA建議加入乾冰以保持甜點與醬料新鮮。