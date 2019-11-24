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害台灣女博士慘死 新州女駕駛邊開車邊傳簡訊遭定罪

2019-11-24 13:20世界日報 編譯樊蕙／綜合23日電

新澤西州(New Jersey)一名女子邊開車邊傳簡訊，導致一名據信來自台灣的女子死亡；這名女駕駛22日被陪審團裁定車禍致死罪成立，面臨最高十年有期徒刑；據信這是新澤西州自2012年將邊開車邊傳簡訊列為與酒駕同罪以來，第一件依據此法裁決的首例。

這場死亡車禍發生在2016年9月28日上午8時許，案發地點在沿海城鎮金斯柏(Keansburg)；擔任一家非營利機構執行長的亞莉山卓‧曼索奈特(Alexandra Mansonet)當時正駕駛黑色賓士出門上班。

剛出家門不遠，50歲的曼索奈特就駕車衝撞到一輛豐田牌可樂娜小轎車(Toyota Corolla)後端，導致被撞汽車進而撞飛一名行人，雖經送醫急救，仍於當年10月3日不治。

紐約時報報導，死者為39歲的王玉文(Yuwen Wang，音譯)，據信來自台灣，在新州一家香水公司擔任研究員；死者丈夫稱，不久前她才剛在當地取得博士學位。

本案於弗利何市(Freehold)孟莫斯郡(Monmouth)高等法院開庭審理；助理檢察官戴克(Christopher Decker)說，曼索奈特案發前收到一位親友傳簡訊問她晚餐想吃什麼：「古巴料理、美式料理、或墨西哥菜，選一個」。

被告於何地、何時閱讀簡訊，又在何時開始打字回覆，成為全案焦點；檢方稱，尚未傳出的簡訊以字母「me」開頭。

案發後，曼索奈特自願將手機交給警方，並坦承的確打了「me」等字母，但無法確切記得何時；她供稱：「我當時想說『我要打電話給她，因為我不確定要不要吃墨西哥菜』。」

曼索奈特供稱，她在車禍發生前，曾低頭開啟後車窗玻璃除霧器；「然後我一抬頭，就看到前面的車輛。」

陪審團經過為期兩天半的慎重討論，做出被告有罪的裁決；曼索奈特當場掩面嘆息，並哭泣著被帶離現場；辯護律師艾特曼(Steven D. Altman)說，邊開車邊傳簡訊已經越來越常見。

本案也讓分心駕駛危機成為全國焦點；全國州際高速公路安全協會(Governors Highway Safety Association)發言人凱拉‧馬謝克(Kara Macek)說：「這是相對較新的議題；在死亡車禍中，要證明駕駛分心更加困難。」

宣判後，坐在旁聽席的王玉文的先生說，至少讓他和家人感到一絲慰藉。

車禍墨西哥紐約時報

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