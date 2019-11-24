感恩節前冬風暴來襲 出行叫苦

2019-11-24 13:20 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



趕在感恩節來臨前，一場大型冬季風暴也將到來，在中部和東部地區降下雪、雨、形成強風，為出門旅行者帶來惱人威脅，勢必擁擠不堪的州際公路和主要機場，都可能在冰雪和強風下，大受影響；天候自26日開始變糟；27日搭車旅行，可能需要比平常多出四倍的時間。

AccuWeather氣象專家安德森(Brett Anderson)指出，預計從科羅拉多州中部和東北部到內布拉斯加州大部分地區、堪薩斯州北部、愛阿華州大部分地區、密蘇里州西北部、伊利諾伊州西北部、明尼蘇達州東南部、威斯康辛州中部和東部以及密西根州北部，積雪都會讓旅人感受到冬季旅行之苦。

氣象預報員預估，最惡劣的天候狀況26日、27日將在中西部造成強風，襲向芝加哥奧黑爾國際機場等主要機場。AccuWeather氣象專家索斯諾夫斯基(Alex Sosnowski)表示，從27日下午到感恩節，風勢將在東北五大湖周圍增強，並在東北大部分地區颳出陣陣強風；風速可達40-50哩/小時，最終對當地旅行造成極大障礙。

天氣頻道(Weather Channel)指出，天氣預報軌跡顯示，27日系統前端可能在大西洋中部沿著95號州際公路走廊帶來雨勢，預計五大湖和東北部內陸地區將下雪。

美國汽車協會(AAA)估計，有超過5500萬名國人將在感恩節之際上路，至少離家50哩或前往更遠的地方，人數比去年增加了2.9％，這是2000年該協會開始關注感恩節旅行以來，人數第二高的一回，僅次於2005年創下的紀錄。

與AAA合作分析旅行數據的INRIX全球交通分析公司指出，對於搭乘汽車旅的4930萬人而言，主要延誤會在27日達到最高峰，花在旅途上的時間是通勤者與旅行者混合之後的四倍。