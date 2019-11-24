美86歲大法官金斯柏格住院 大批臉友拜託她挺住

美國聯邦最高法院23日宣布，最高法院年紀最長的大法官露絲‧貝德‧金斯柏格(Ruth Bader Ginsburg)因發燒送醫治療，目前病情已緩解，最快24日可出院。

自由派的金斯柏格有個知名外號RBG，也就是她名字的字首縮寫，她最近屢傳健康問題，引發外界猜測她可能退休。果真如此，美國總統川普便可任命一名新的保守派大法官取而代之。大法官為終身職，RBG多次表示，一旦覺得無法勝負工作量，就會退休。

美國許多自由派民眾深恐RBG退休，使得最高法院更朝保守派傾斜，對RBG的健康問題極為關注，紐約時報臉書在貼出此訊息後兩小時，即有近1200則留言，5000多個讚 、愛心或嗚。臉友留言包括：「我知道我的留言聽起來很自私，拜託挺住，我們需要你。」「如果我身上有任何器官可以捐出來，讓RBG健康活著......，請拿去吧！」「如果她需要，我可以去醫院陪床。」

最高法院在聲明中指出，RBG 23日深夜病狀已減輕，預計最早24日一早可出院。

86歲的RBG 22日晚上先在華盛頓州西布利紀念醫院(Sibley Memorial Hospital)進行初步檢查後，隨後住進巴爾的摩市約翰斯霍普金斯醫院(Johns Hopkins Hospital)。