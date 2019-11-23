川普彈劾調查聽證會結束 將撰寫彈劾書再送交眾院

2019-11-23 22:20 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／即時報導



美國聯邦眾議院對美國總統川普的彈劾調查，在表定的公開聽證會告一段落後，進入新階段。眾院情報委員會將撰寫關於川普施壓烏克蘭調查政敵的彈劾案文，送交眾院司法委員會定奪。

彈劾調查新階段的確切步驟尚不明朗，且可能有意想不到的事態發展，像是目前仍拒絕作證的證人突然同意。據一名眾院助理說法，共和黨員和民主黨員在感恩節休會期即將來臨前仍各執一詞。司法小組已開始討論舉行依美國憲法中彈劾相關標準，認定在該案各行動重罪輕罪的初步聽證。

對在眾院占少數的共和黨員而言，川普如何為他自己辯護是關鍵。美國眾院10月31日通過決議，對川普展開彈劾調查，授權司委會負責調查川普和他的私人律師朱良尼。共和黨員擔心，民主黨員不會給川普甚麼機會為自己辯護，如將聽證會限縮在確認構成要件。

這些沒有回答的問題會形塑下個階段：眾院情報委員會主席謝安達對電話門一案的陳述，傳達川普有多少行動會構成彈劾依據、司法委員會如何舉辦聽證會、司法委員會是否會採納任何早期彈劾調查素材，像是特檢官穆勒的通俄門調查，及川普是否試圖妨礙調查。

加州民主黨籍女眾議員斯佩儀談及電話門調查表示：「我認為妨礙國會和遮掩是本案罪行。」就川普是否涉及一個等同濫權的交換條件，也就是以美國對烏克蘭軍事援助，換取烏國調查民主黨總統參選人拜登父子，和烏國干預2016大選。斯佩儀表示，間接證據是關鍵。

斯佩儀說：「你無法讓一個才剛闖空門的人直接說：『我闖空門。』你要藉由指紋才能定罪，而川普的指紋佈滿整個案件過程。」川普否認做錯任何事並抨擊眾院彈劾調查是騙局。

共和黨員表示，民主黨員把彈劾當成政治工具，且他們掌握的證據闡述地不夠好，因為川普說過他沒有涉及交換條件。共和黨員引用美國駐歐盟大使桑德蘭的證詞，他說該案涉及交換條件，但被共和黨員質疑，表示這是桑德蘭自己拼湊事實得出的結論，並非有人直接告訴他。

桑德蘭證實：「當總統說：『和我的個人律師談話』時，朱良尼就做出確切的要求，我們認定這是總統授意的。」

一名眾院助理預測，聽證會和司法委員會的表決會花掉12月的頭兩個星期，彈劾案文才會送交院會，預計在12月20日表決，也就是在耶誕節前不久。一些共和黨籍眾議員認為，12月第2個星期就會表決。