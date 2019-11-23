共和黨全委會砸近10萬購買 小唐納新書登暢銷榜

2019-11-23 13:46 世界日報 編譯樊蕙／綜合22日電



共和黨全委會花近10萬元買小唐納新書。圖／世界日報提供 分享 facebook

共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)耗資近十萬元大量採購川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)個人新書「觸發」(Triggered)，據信是要拿來贈送給共和黨捐助者。

聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)一份新文件顯示，RNC於10月29日在連鎖書店Books-A-Million花了9萬4800元購買「給捐助者的紀念品」；小唐納新書則於數日後的11月5日發行。

該書在該店每本定價30元，RNC支付的金額可買約3160本；RNC發言人李德(Mike Reed)向紐約時報證實，這筆花費就是用來購買小唐納新書。

李德說：「這本書非常受歡迎」，而且RNC已經在11月買了更多本。

另一位RNC發言人蓋斯特(Steve Guest)上周對美聯社發表聲明稱，添購該書是因為「需求量大」，而非只是「大量採購」。

小唐納新書登上紐約時報暢銷書排行榜「非小說類紙本與電子書榜」第一名，為期兩周，這一點被父親川普總統高調宣揚。

美聯社稱，但該書在暢銷榜上的位置被標註短劍符號，表示該書銷量可能包含大量採購；大量採購可能是由作者自己或相關人士進行。