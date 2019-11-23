親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

康威夫婦政見鬩牆 川普：女方對先生不好

2019-11-23 13:36世界日報 編譯林梅婕／綜合22日電

康威夫婦政見鬩牆，川普似乎怪女方，稱凱莉安一定是對先生做了不好的事。圖／世界日報...
康威夫婦政見鬩牆，川普似乎怪女方，稱凱莉安一定是對先生做了不好的事。圖／世界日報提供
分享

日前傳出美國前駐聯合國大使妮姬·海理(Nikki Haley)似乎有意和美國副總統潘斯(Mike Pence)角逐明年副總統提名，遭到白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)的律師丈夫喬治‧康威(George Conway)強烈批評，而川普為了捍衛海理稍晚也加入這場戰局。

川普22日在福斯新聞網(Fox News)晨間新聞節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)中談到此事時，卻怪罪凱莉安：「凱莉安是個很棒的人，但是她嫁了一個很爛的丈夫，我想她一定對她丈夫做了什麼不好的事。」

除此之外，川普在節目上表示，雖然自己跟凱莉安的丈夫不熟識，卻稱他是一位瘋狂的反川普者：「我見過他幾次，他是個瘋子，凱莉安一定對他做了什麼才讓他先生發瘋的。」

節目尾聲川普表示他知悉外界揣測他是否換副手的傳聞，川普鄭重否認：「潘斯毫無疑問是副總統的不二人選，他是我的朋友，而且你看我們合作得很好。」

面對海理是否重回川普執政團隊，川普說：「海理也是我很好的朋友，她一直都很支持我，她在聯合國的表現也非常出色，但是她會用不同的型式回到我們的團隊。」

今年10月「華盛頓觀察家報」(Washington Examiner)一篇報導指出，凱莉安的丈夫影射妻子可能出任白宮幕僚長一職，凱莉安對此報導相當不滿。

凱莉安對記者表示：「讓我教你有力量的女人會怎麼做，我先生能有今天的位子是歸功於我，所以不要拿他的話來跟我胡扯。」

本周稍早，凱莉安的先生也在推特上攻擊海理：「海理對川普如此忠貞正顯示她是個病態的騙子，非常噁心又可悲的，她會不計一切的爭取副總統提名。」

川普潘斯白宮

相關新聞

美國總統的「健康」是秘密——坐輪椅幾十年不被知道、中風癱瘓改由妻子主政

2019-11-23 10:35

共和黨全委會砸近10萬購買 小唐納新書登暢銷榜

2019-11-23 13:46

對候選人沒信心 歐巴馬籲民主黨人冷靜

2019-11-23 13:33

美學者：參議員將提台灣主權象徵法案

2019-11-23 13:17

「推特曾被消失2個月」 波頓：想知祕辛，敬請期待

2019-11-23 13:15

艾普斯坦自殺 司法部長：監獄管理混亂的「完美風暴」

2019-11-23 13:08

資安疑慮未消 美陸軍學員穿制服不准玩抖音

2019-11-23 12:17

美參議員克魯茲 將提「台灣主權象徵法案」

2019-11-23 11:38

身處不可思議的時間點 歐巴馬回憶錄還沒寫好

2019-11-23 10:48

波頓重返推特：白宮不讓我用2個月 怕我爆料？敬請期待

2019-11-23 08:55

美國會通過香港法案 美學者：不該指望川普給真正幫助

2019-11-23 08:14

前官員作證 川普涉施壓烏克蘭

2019-11-22 23:51

民主黨提案擴大U簽證 保護舉報雇主的移民工

2019-11-22 16:35

民主黨第5輪辯論／布塔朱吉表現優異 白登聲勢降

2019-11-22 16:34

加州高院：川普參加初選 無須公布稅表

2019-11-22 16:31

前紐約市長彭博向選委會遞件 參選否未鬆口

2019-11-22 16:30

川普允州市拒收難民 3機構提訴抗行政命令

2019-11-22 16:26

彈劾調查不論結果 受傷的不只是川普

2019-11-22 16:00

彈劾調查川普 波洛西：證據到哪 辦到哪裡

2019-11-22 15:58

彈劾審判速戰速決 白宮密商對策盼2周內搞定

2019-11-22 15:56

扮網紅賣榴槤 台灣藝術家余政達時報廣場大出風頭

2019-11-22 15:55

優秀俄國通！希爾嚴肅務實、注重細節、凡事警戒

2019-11-22 15:54

美首例判決挺同志！同性配偶癌逝 菸商判賠1.5億給他

2019-11-22 15:48

27歲繼母露上身被訴：老公也露卻沒事

2019-11-22 15:46

連續23天…邊開校車邊猥褻女童 色魔司機重判30年

2019-11-22 15:34
看更多

熱門文章

獲指示持偽造護照到台灣干涉選舉 中國間諜叛逃澳洲

2019-11-23 08:24

紐時：中國間諜聲稱 去年選舉捐給韓國瑜2000萬人民幣

2019-11-23 12:36

忙替兒子「擦屁股」 英女王出手「整治」安德魯

2019-11-22 16:43

英王室內幕：安德魯永不錄用 起因於柯賓一句玩笑話

2019-11-22 20:43

影／半空中引擎噴火！菲航班機才起飛就緊急返航

2019-11-22 17:07

女王愛子提油救火 一紙聲明能救英王室性醜聞風暴?

2019-11-23 09:00

特斯拉新皮卡的「裝甲玻璃」被擊碎 馬斯克：我的老天

2019-11-22 16:39

習近平表態 願與美達成局部貿易協議但不懼戰

2019-11-22 17:50

教室上課被蛇咬！老師要求繼續上課…1小時後宣告死亡

2019-11-23 11:30

未婚妻愛穿性感比基尼 他送「特製泳衣」防被搭訕

2019-11-22 14:52

川普：「非常接近」與中國達成貿易協議

2019-11-22 22:20

影／糗！馬斯克誇Cybertruck堅固 玻璃卻一砸就破

2019-11-23 12:06

3歲男童跌進滾燙咖哩鍋 「活活煮熟」身亡

2019-11-22 17:23

男子結婚4年生活甜蜜 突發現妻子「贈綠帽」改嫁眼鏡男

2019-11-23 10:45

飽受抨擊 「維多利亞的秘密」停辦時尚大秀

2019-11-22 19:31

美參議員克魯茲 將提「台灣主權象徵法案」

2019-11-23 11:38

特斯拉電動貨卡 亮相

2019-11-23 02:18

美國會通過香港法案 美學者：不該指望川普給真正幫助

2019-11-23 08:14

韓網紅挑戰「上下顛倒妝容」 男友嚇壞以為見到鬼

2019-11-22 19:30

不求戰不懼戰！ 習近平：盼與美達成第一階段貿易協議

2019-11-22 23:49

川普重彈「美中協議近」老調 可信嗎？

2019-11-22 23:29

習近平：希望與美達成第一階段協議 但要在公平基礎上

2019-11-22 18:57

耶和華見證人官網 語言版本突破1,000種

2019-11-22 22:45

習近平會96歲的季辛吉 盼中美加強溝通避免誤判

2019-11-22 18:36

「我們最黑暗時刻」 香港伊利沙伯中學生向英女王求救

2019-11-23 11:43

法國孕婦遭狗攻擊陳屍林中 67隻狗接受DNA檢驗

2019-11-22 15:20

美國總統的「健康」是秘密——坐輪椅幾十年不被知道、中風癱瘓改由妻子主政

2019-11-23 10:35

南韓2021年外帶紙杯要付錢 2024年禁提供一次性牙刷

2019-11-22 23:34

以色列總理涉貪被起訴 成為該國首位被起訴在任總理

2019-11-22 21:24

日本原宿車站躲過二戰空襲 躲不過歲月摧殘

2019-11-22 18:34

美艦巡弋南中國海 北京憤怒

2019-11-22 22:09

比沙烏地阿拉伯更糟的碳排汙染源 在加拿大！

2019-11-23 09:41

彈劾調查不論結果 受傷的不只是川普

2019-11-22 16:00

波頓重返推特：白宮不讓我用2個月 怕我爆料？敬請期待

2019-11-23 08:55

英國貨櫃車39屍案 警方逮捕1名男嫌

2019-11-22 22:08

WeWork全球裁員 2,400人丟飯碗

2019-11-23 02:15

30公尺高 縱浪大化中

2019-11-23 00:06

登上Shibuya Scramble Square遠眺富士山 亮點票價交通一次看

2019-11-23 09:45

貪腐3大罪遭訴 以總理拒辭職

2019-11-23 00:05

王毅會見季辛吉 籲美與大陸相向而行

2019-11-22 16:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top