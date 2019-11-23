康威夫婦政見鬩牆 川普：女方對先生不好

2019-11-23 13:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合22日電



康威夫婦政見鬩牆，川普似乎怪女方，稱凱莉安一定是對先生做了不好的事。圖／世界日報提供 分享 facebook

日前傳出美國前駐聯合國大使妮姬·海理(Nikki Haley)似乎有意和美國副總統潘斯(Mike Pence)角逐明年副總統提名，遭到白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)的律師丈夫喬治‧康威(George Conway)強烈批評，而川普為了捍衛海理稍晚也加入這場戰局。

川普22日在福斯新聞網(Fox News)晨間新聞節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)中談到此事時，卻怪罪凱莉安：「凱莉安是個很棒的人，但是她嫁了一個很爛的丈夫，我想她一定對她丈夫做了什麼不好的事。」

除此之外，川普在節目上表示，雖然自己跟凱莉安的丈夫不熟識，卻稱他是一位瘋狂的反川普者：「我見過他幾次，他是個瘋子，凱莉安一定對他做了什麼才讓他先生發瘋的。」

節目尾聲川普表示他知悉外界揣測他是否換副手的傳聞，川普鄭重否認：「潘斯毫無疑問是副總統的不二人選，他是我的朋友，而且你看我們合作得很好。」

面對海理是否重回川普執政團隊，川普說：「海理也是我很好的朋友，她一直都很支持我，她在聯合國的表現也非常出色，但是她會用不同的型式回到我們的團隊。」

今年10月「華盛頓觀察家報」(Washington Examiner)一篇報導指出，凱莉安的丈夫影射妻子可能出任白宮幕僚長一職，凱莉安對此報導相當不滿。

凱莉安對記者表示：「讓我教你有力量的女人會怎麼做，我先生能有今天的位子是歸功於我，所以不要拿他的話來跟我胡扯。」

本周稍早，凱莉安的先生也在推特上攻擊海理：「海理對川普如此忠貞正顯示她是個病態的騙子，非常噁心又可悲的，她會不計一切的爭取副總統提名。」