對候選人沒信心 歐巴馬籲民主黨人冷靜

2019-11-23 13:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合22日電



歐巴馬籲民主黨人冷靜，並對黨內總統參選人發出警告。圖／世界日報提供 分享 facebook

隨著民主黨的初選日益逼近，對選舉一直保持沉默的前總統歐巴馬，最近開始出現在公眾視野並發表意見；他21日晚間呼籲民主黨選民冷靜，還對黨內總統參選人發出警告：不要太緊張、要注意與選民溝通，以及時刻瞄準大選中擊敗川普總統的目標。

自由派參選人主張的極左政策，以及把民主黨的辯論議題向極左方向引導，使部分選民產生恐懼感，認為只有採取中間路線和全黨團結，民主黨才能在明年大選中戰勝川普，歐巴馬是在這一時刻現身和開始對黨內初選發聲。

進步派參選人伊麗莎白·華倫和桑德斯在民主黨20日的辯論中提出自由派的政策主張，艾米·克勞布查、布克和布塔朱吉等中間派參選人則是呼籲黨內團結，並批評自由派把健保體系改為全民健保的建議。

但歐巴馬迄今沒有為任何參選人背書，包括他的副總統白登，在批評自由派的政策時，他也是避免提到任何人的名字。但歐巴馬懷有與所有參選人相同的理念，要在明年大選中擊敗川普。他表示民主黨必須要堅定信念，同時要面對現實，才能不離棄更多的溫和派選民。

歐巴馬21日在民主黨的一場募款會上說：「美國仍是一個革命熱情較少，但重視逐步改進的國家，選民希望看到不斷改進，而不是徹底打碎國家體系後重建。因此我認為，重視改進對民主黨最重要。」

歐巴馬在聖荷西出席100位矽谷金主參加的募捐會上表示，民主黨最重要的使命是擊敗川普，而不是在黨內爭辯誰更純潔。他說，大家對每個參選人都應保持冷靜，一旦有人出線，就堅定地團結在他的周圍。

歐巴馬說，民主黨參選人的陣營將會縮小，最終將有一個人出線，如果出線者不是你支持的人，你就不會完全贊成他的主張。但初選結果是嚴酷的，民主黨的成敗在此一舉，我們承受不起選戰中的搖擺不定。