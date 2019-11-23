艾普斯坦自殺 司法部長：監獄管理混亂的「完美風暴」

2019-11-23 13:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合22日電



司法部長表示艾普斯坦自殺是監獄管理混亂的完美風暴。圖／世界日報提供 分享 facebook

司法部長巴維理22日表示，淫魔億萬富翁艾普斯坦(Jeffrey Epstein) 在戒備森嚴的紐約監獄裡自殺，是獄中管理混亂的「完美風暴」。

巴維理說，他起初對艾普斯坦之死也有質疑，在看到聯邦調查局和司法部督察長的調查報告後，他意識到是監獄管理出現的一系列錯誤，給了艾普斯坦自殺機會。

兩名看管艾普斯坦的獄警沒有按規定每30分鐘檢查一次，而是在值班期間睡覺和上網買家具與摩托車，艾普斯坦死後，兩人又偽造監護紀錄。

艾普斯坦被控在2000年代性侵多位年輕女性，甚至包括14歲的少女，今年8月在等候審判期間自盡。他的自殺凸顯出聯邦監獄管理局存在的人手短缺和暴力頻發等問題，對兩名監護獄警的指控顯示，保安措施嚴格的曼哈頓監獄存在嚴重的安全漏洞。

艾普斯坦之死也增加了外界對他與權勢人物關係密切的質疑，儘管對兩名獄警的指控認為艾普斯坦是自殺，並也得到紐約市法醫的證實，但驗屍人員認為自殺是完全可以避免的。

然而被控獄警的律師認為，兩人不過是代罪羔羊；巴維理也駁斥艾普斯坦自殺是陰謀論，表示有證據顯示是自殺。

巴維理說，他親自檢查過監視錄影，在艾普斯坦自殺的夜裡，沒有外人進入他被關押的監獄。

獄方看管人員7月23日發現艾普斯坦的脖頸有瘀傷後，就將他列入自殺觀察名單，但從嚴看管措施卻在他死前一周被撤銷，不過仍需每30分鐘檢查一次。艾普斯坦按規定應與其他囚犯關在一起，但他的一個室友8月9日轉走後，他便成為單獨關押，結果在一天後的夜裡自殺，送早飯的獄警發現他已斷氣。一名獄警表示，他們在凌晨3時至5時期間沒有查看。

司法部仍在繼續調查，包括為何沒給艾普斯坦安排新室友。

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