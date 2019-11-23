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美參議員克魯茲 將提「台灣主權象徵法案」

買房裝修 工人敲出塵封多年的「驚人秘密」

美參議員克魯茲 將提「台灣主權象徵法案」

2019-11-23 11:38聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國學者透露，聯邦參議員克魯茲近期將提出「台灣主權象徵法案」，讓台灣軍人能穿制服訪美等，以逐步改善台灣政治與外交地位。

曾任川普政府東亞事務顧問，現為「國家利益中心」戰略與貿易資深研究員的惠頓（Christian Whiton）22日出席「哈德遜研究所」論壇，談討中國大陸如何威脅台灣主權，惠頓致詞時主動提及克魯茲（Ted Cruz）最近將提出「台灣主權象徵法案」。

惠頓表示，「台灣主權象徵法案」旨在取消一些美國對台的限制，例如台灣學生在西點軍校未能穿軍服等，以及美方自我設限，在咖啡廳、餐廳與台灣官員開會，而非在國務院、國防部等部會內。

惠頓會後受訪補充，他不想代克魯茲發言，但認為克魯茲希望推出一項能夠逐步改善台灣政治與外交地位的法案，這可能只是眾多工作中的其中一項。

至於克魯茲何時提出法案，惠頓僅說應該很快，但並未提供確切時間。

據指出，克魯茲可能最快12月初提出「台灣主權象徵法案」，這項法案主要為取消一些針對中華民國（台灣）國旗、徽章、制服等主權象徵的限制，惠頓所提及的官署洽公，應未納入法案。

記者詢問克魯茲辦公室，至截稿前，尚未取得回應。

克魯茲10月赴台參加雙十國慶，當時他曾說，支持台美簽署自由貿易協定，期盼台美強化軍事合作關係，並力挺台灣參加環太平洋軍演。

美國聯邦參議員克魯茲。本報資料照片
美國聯邦參議員克魯茲。本報資料照片
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制服咖啡廳西點軍校

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