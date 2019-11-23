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美國總統的「健康」是秘密——坐輪椅幾十年不被知道、中風癱瘓改由妻子主政

2019-11-23 10:35商業周刊 張經義／商業.com專欄作家

川普現年73歲，以美國史上最大年紀出任總統。歐新社
川普現年73歲，以美國史上最大年紀出任總統。歐新社
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摘要

1.川普近日一次神秘的就醫紀錄，掀起了白宮的滿城風雨，為何媒體會如此在意總統的就醫紀錄？答案藏在美國總統的醫療制度文化。

2.2020的美國大選，除了川普外，民主黨的三位總統參選人，年紀都超過70歲，他們的健康狀況，成了選戰中外界關注的一大話題之一。

這幾天，川普有個不尋常的舉動，是引發了美國媒體一連串猜測，說川普病了，搞得白宮天天都有澄清劇碼，不只罕見在夜裡發聲明，川普還親自出面喊冤。

川普現在身體狀況究竟如何？

話說，川普以美國史上最大年紀出任總統後，這年頭，美國選總統的必要條件，似乎還要再加一條——年滿70歲。

川普現年73歲，民主黨3位總統參選人：拜登，76歲；沃倫，70歲；桑德斯更是高齡78。

10月初，桑德斯爆出有心臟病，短暫停止競選活動；9月初，拜登在全美電視辯論上，明顯有眼結膜下出血的狀況，一隻眼球內全是血，看來觸目驚心，儘管原因不明，但媒體報導，他30年前因為腦動脈瘤動刀在鬼門關前走過一回，神父當時都準備好做最後的儀式了。

美國民主黨的三位總統參選人，年紀都超過70歲。圖為前美國副總統拜登。 美聯社
美國民主黨的三位總統參選人，年紀都超過70歲。圖為前美國副總統拜登。 美聯社
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比較起來，川普表面上健康狀況確實好一些——不煙不酒，連咖啡也不碰，每天睡4個小時，「凌晨」睡覺前還發推特，「凌晨」起床一睜眼也發推特，醒著的時間，有時候還能開個人記者會，曾經一個人滔滔不絕站著講90分鐘，一滴水都不用喝，就早已超過退休年齡的人來說，他的健康狀況確實驚人。

不過，在剛過去的週六，川普卻出現了罕見狀況。

當天輪值跟著川普的白宮記者突然發了一篇「通稿」，說川普剛抵達了軍醫院，而且川普從白宮出發時，白宮官員還要求這名記者不准報導，要到了才能說。川普在醫院一待2小時，媒體各種猜測，最多人傳的是——川普有心臟病，需要緊急就醫。

這裡，來個白宮小知識吧。

美國總統除了傳統上一年一度的體檢和看望受傷軍人，基本不會上醫院的，因為他有「總統級待遇」，對，因為他是總統，所以白宮有醫生24小時待命為總統服務，且不只一個醫生，而是有一整個團隊——包括1名主任醫生、5名醫生、5名護士、5名醫生助理、3名醫務人員、3名管理人員，外加1名專門管醫療技術的專家

無事不登三寶殿，除非白宮醫療團隊無法處理，不然，總統是不去醫院的。

因此川普的神秘舉動才會搞得謠言滿天飛，第一時間白宮發言人馬上回應：總統是去做個「簡單檢查」，還跟醫療人員、受傷軍人打招呼，預祝大家感恩節快樂，還加一句：川普總統健康好、精神旺、沒毛病。

但媒體不埋單，川普在第二天、週日一早就推特澄清，說他完全沒毛病，只是進行了年度體檢的「第一階段」。

這下又引來更多質疑：首先，川普在今年初才進行了「年度」體檢，這還不到1年；再來，總統日理萬機，體檢從來就是一次到位，沒有分上下集的；最後，總統要體檢，向來都會提早宣布，沒有搞「突檢」的。

越描越黑的結果，第三天，白宮在夜裡向所有記者發信。

信件很正式，是白宮主任醫生寫的，標題是「過渡時期的體檢」，內容說，這是年度例行體檢的一部分，川普沒有外傳的胸痛，也沒緊急治療，還特別強調，他沒有接受任何心臟或神經評估。信裡最後提供了一個檢查的數據，也就是川普的膽固醇總量，數字是165，比上一次體檢的196還低，不過，這兩個數字其實都是合格的。

連續3天，3種不同說法，這下子，川普坐不住了，在第四天終於公開露面講話，還一人飾演多角，說明情形。

川普說他去體檢然後回來，接著他模仿他妻子梅蘭妮亞的口氣：「親愛的，你還好嗎？怎麼了？媒體報導說你可能有心臟病。」他說，他只是很快出個門，簡單做個檢查而已。

然後，川普又模仿起白宮公關人員的語氣說：「公共關係的人打給我：『總統先生，你還好嗎？』我說：『什麼好不好？』『報導說你得了心臟病。CNN說，你可能心臟病發作了，你還有劇烈胸痛，所以你才去醫院。』」

接著，川普氣憤地說：「媒體病了，他們病了，美國的媒體真的很危險！」

川普的結論是，他沒生病，病的是美國媒體。這其實也是川普轉移視線的經典戰略：他沒毛病，有毛病的都是「假新聞，然後，隨著白宮各種各樣的突發新聞，事情也就不了了之。

所以，身高超過190公分的川普的健康狀況到底如何呢？

根據今年2月川普任內第二次年度體檢報告，當時的白宮主任醫生說，川普健康好，就是胖，那次的報告顯示川普體重突破110公斤，1年前的體檢，體重是108公斤，顯然是變胖了些。

眾所皆知，川普不喜歡運動，頂多打打高爾夫和繞著白宮散步，他也是速食愛好者，有說他平常一餐是吃3個漢堡，有說他競選時一餐是吃2個麥當勞巨無霸、2個麥當勞麥香魚，外加1杯巧克力奶昔，另外他一天能喝上12罐無糖可樂。

不過，一般人如果不太運動又一餐吃個幾千卡路里的食物，身體可能很快就出狀況了，但川普可不是「一般人」，因為他前任白宮主任醫生這麼說過：「有些人基因就是好，我告訴川普總統，如果他在過去20年再吃得健康些，他可以活到200歲。」

其實就算是總統，也和平民老百姓一樣有醫療隱私，除非他想說，不然，白宮可以不用提供真實的體檢報告，更不要說公開美國總統實際的健康情況。

就像美國史上任期最長的總統小羅斯福，隱瞞他癱瘓坐輪椅的事實十幾年，一直到他過世；而美國前總統威爾遜更因為中風癱瘓好幾個月，由他太太秘密主政，美國百姓是全然不知，這些都還是比較極端的例子，白宮還有許多不為人所知的秘密。

所以美國總統體檢更多的就是一場「秀」，川普身體好壞，只有他自己最清楚。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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