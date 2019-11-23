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美國會通過香港法案 美學者：不該指望川普給真正幫助

2019-11-23 08:14聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國國會通過「香港人權與民主法案」送至白宮，待總統川普簽署，但川普拒談是否將簽字。學者認為，法案具象徵重要性，若川普否決法案，是愚蠢的行為；不過學者也指出，香港不該指望川普會提供任何真正幫助。

川普22日接受福斯新聞訪問，被問及是否簽署或否決「香港人權與民主法案」時，川普含糊其辭；川普說，「我們必須與香港站在一起，但我同時也與習主席（中國大陸國家主席習近平）站在一起。他是我的朋友，是一位很好的人。」

哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nathan）指出，川普得要簽署「香港人權與民主法案」，因為法案獲得壓倒性票數通過，免於被否決。

黎安友22日在「戰略暨國際研究中心」（CSIS）活動後受訪表示，對於香港情勢，川普顧及美國輿論，但也不想找習近平的麻煩，因為他正努力解決美中貿易戰，企圖使中方讓步。

黎安友說，法案沒有什麼實質作用，僅具象徵性；重要的是，香港學生不該指望川普會提供任何真正的幫助。

曾任川普政府東亞事務顧問的惠頓（Christian Whiton）則說，他懷疑川普會否決法案，因為那是愚蠢的行為，法案獲多數通過，且國會可推翻總統的否決。

智庫「哈德遜研究所」22日舉行談討中國大陸如何威脅台灣主權的論壇，「國家利益中心」戰略與貿易資深研究員惠頓等人出席，惠頓會後受訪表示，「香港人權與民主法案」具重要的象徵意義，但不會強制政府行事。

至於美中貿易進展，惠頓指出，北京在農業方面做出許多承諾，但在改革、保護智慧財產權方面沒做出重大改變，他認為北京等著看川普能否連任；惠頓表示，川普應繼續實施12月15日的關稅，而若北京想達成一項可行的貿易協議，美國仍敞開大門。

惠頓說，他不希望看到美方為了一項不完善的貿易協議，而放棄關注人權議題。

參院19日通過「香港人權與民主法案」要求行政部門點名、制裁香港侵權人士，並定期評估香港自治情況，以及「保護香港法案」禁止出售特定軍火給香港警察，包括催淚彈、辣椒噴劑和手銬；眾院20日採取兩項法案的參院版本，並表決通過法案，法案送交白宮，待總統簽署。

「國家利益中心」戰略與貿易資深研究員惠頓。華盛頓記者張加／攝影
「國家利益中心」戰略與貿易資深研究員惠頓。華盛頓記者張加／攝影
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哥倫比亞大學教授黎安友。華盛頓記者張加／攝影
哥倫比亞大學教授黎安友。華盛頓記者張加／攝影
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香港人權與民主法案川普北京習近平福斯白宮

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