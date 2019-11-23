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紐約美妝品牌Il Makiage收購這家以色列新創是因為...

2019-11-23 01:10經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

紐約美妝品牌Il Makiage收購以色列新創NeoWize，為美妝業最新併購交...
紐約美妝品牌Il Makiage收購以色列新創NeoWize，為美妝業最新併購交易。 路透
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美妝品牌Il Makiage 22日表示，已收購以色列新創NeoWize，以便強化人工智慧（AI）程式的運用，讓消費者能在公司網站購物時更容易買到適合的產品。

NeoWize這家公司的起源，可追溯到以色列國防軍（IDF）的情報部門，公司的共同創辦人Omer Nevo和Yoav Cafri，都曾在這裡工作過，後來才於2016年在特拉維夫創立這家公司。

NeoWize專門研究機器學習的演算法和其他與數據相關的科技，如何應用在線上購物。這讓Il Makiage很有興趣。

Il Makiage執行長Oran Holtzman表示：「許多新創公司將大數據應用在各種不同領域，但還沒有很多人注意到電商這個領域。」總部在紐約的Il Makiage，背後有消費品私募投資公司L Catterton資助，在1972年由彩妝大師Ilana Harkavi創立。2013年Holtzman買下這家公司，並與妹妹Shiran Holtzman Erel一同經營。四年後L Catterton買下Il Makiage 35.8%的股份，至今總共投資約4,500萬美元。

將AI和擴增實境（AR）等尖端技術應用於美妝，近幾年已蔚為一股風潮，例如法國化妝品牌萊雅（L'Oreal）去年收購了美妝科技業者ModiFace。這家於2006年成立的加拿大公司，主要開發可偵測臉部特徵與顏色的技術，並應用在3D虛擬化妝、顏色與膚質診斷等服務。

Holtzman表示，美妝在社群媒體上扮演很重要的角色，也是YouTube和Instagram上最受歡迎的主題之一。然而，不知為何美妝竟然也是網購中滲透率最不足的類別之一；多數美妝品牌的網路商店，只是為了讓消費者補充實體店面就能買到的美妝耗材。

Il Makiage已研發出由演算法支援的線上測驗，藉由評估肌膚特徵以及其他因素，幫助女性從50種不同顏色的粉底中，找出最適合自己的那一款。近來這家公司還在線上購物的平台上，推出可以觀看美妝網紅的教學示範影片，幫助消費者決定要買哪一個產品。

對於想提升線上購物體驗的Il Makiage而言，NeoWize自然是最佳收購標的。

品牌以色列AI

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