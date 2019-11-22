川普重彈「美中協議近」老調 可信嗎？

2019-11-22 23:29 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



對股市投資人而言，下列情景想必很熟悉：每天鬧鐘響起，市場又再度爭辯「到底美中能不能敲定貿易協議」的老問題。

這套劇本大致是這麼演的：美國總統川普及其政府官員對敲定協議表示樂觀，美國股市應聲上漲；報導隨後傳出美中雙方歧見仍大，股市於是搖搖欲墜；中國接口說雙方將再舉行晤談，股市又一躍而起；但川普又宣稱中國比他更渴望達成協議，結果股市又跌了。如此這般，循環不已。

川普22日再一次老調重彈。他接受福斯電視台專訪時宣稱，「可能非常接近」與中國敲定談判多時的貿易協議，但同時表示他現在「不急於」敲定協議，畢竟對中國進口貨加徵關稅使美國受益。

川普看似老神在在，但時間所剩不多了。美國預定在12月15日對價值1,560億美元的中國製消費品加徵進口關稅。經濟學家擔心，在承受17個月的關稅後，若再祭出新一輪關稅，恐讓美國消費者和企業再也吃不消，導致美國經濟成長進一步減速，甚至把全球經濟拖入衰退深淵。

CNN Business引述專家評論指出，川普現在面臨兩個檯面上的選擇。

一，祭出新一輪關稅

5月時，因中國方面出爾反爾導致廣泛的貿易協議破局，如果雙方遲遲無法敲定「第一階段」貿易協議的細節，川普可能如期在12月對中國進口貨實施新一波關稅，並且讓已實施的關稅維持現狀，「以捍衛美國勞工、抵禦中國侵略」。

二，敲定局部協議

這是中國方面和華爾街都希望的結果。消息來源透露，依照這份迷你版貿易協議，中國將承諾進一步對華爾街公司開放大陸金融市場，並擴大採購美國黃豆等農產品，交換條件是華府解除9月實施的一輪關稅，預定12月上路的新一輪關稅也不會付諸行動。

川普日前在德州奧斯汀揚言，仍可能加徵更多關稅，並責怪中國不「加把勁」。

事實上，川普已兩度向北京遞出橄欖枝。一次是在今年秋季，延緩祭出一波關稅，在中共歡慶建國70周年之際給中國國家主席習近平面子。二是在10月再度取消原本預定上路的關稅，並宣布與中國原則上達成「第一階段」貿易協議。

這些曲曲折折，凸顯出美中雙方關係錯綜複雜，即使是範圍收窄（規模小，象徵性）的協議，也難以拍板定案。香港「反送中」抗爭事件愈演愈烈，使情況更加複雜，也給美中協議的展望平添變數。