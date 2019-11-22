民主黨提案擴大U簽證 保護舉報雇主的移民工

2019-11-22 16:35 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



聯邦參議員梅南德茲。 美聯社 分享 facebook 國會參眾兩院民主黨議員20日提出了保護舉報雇主的移民勞工法案--「保護工人免遭剝削報復法案」 。由聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)主導的這項法案，將針對受害者和吹哨者擴大U簽證計畫，保護涉入勞資糾紛的勞工免遭驅逐出境。

梅南德茲聲明指出，「川普政府繼續攻擊移民社區，那些脆弱的移民工人遇到不安全的工作條件或擔心遭施虐雇主報復，他們必須獲得法律保護。」他還表示：「此法將有助確保工人有辦法舉報非法或對勞工不公行為，不會因為捍衛自身權利而陷入惡劣的移民制度困境中。」

該法案要求擴大U簽證計畫，取消每年1萬名簽證上限並降低申請費用，將嚴重違反勞工法的受害者納入該簽證計畫。U簽證計畫為遭受家暴、強姦、性虐待、綁架勒索和重罪襲擊等犯罪行為的受害者，提供在美工作及生活的權利。

根據梅南德茲的法案，州、地方和聯邦機構也有權向國土安全部提出申請，為已提出勞工索賠或索賠案重要證人的無證移民，授予臨時合法移民身分。它還將迫使在工作場所臨檢非法移民的國安部，在驅逐任何被拘留者之前，讓勞動部門先介入，以確定雇主是否侵犯勞工權利。

國會亞太裔美國核心小組主席、眾議員趙美心表示，「移民占美國勞動力17.4％，是醫療、製造、建築和農業的重要貢獻者。儘管我們相當依賴移民，但不道德的雇主仍在剝削移民，讓他們在困難和危險情況下長時間工作。因為那些雇主知道，無證工人非常害怕自己會因為向當局舉報雇主而遭受報復。」

此案已得到工會大力支持。美國勞工聯盟(AFL-CIO)移民政策總監雷德爾表示，「我們的制度仰賴工人採取行動，以確保工作場所安全和公平；但因為風險極大，他們需要很大的勇氣。」