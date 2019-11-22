民主黨第5輪辯論／布塔朱吉表現優異 白登聲勢降

2019-11-22 16:34 世界日報 編譯樊蕙／綜合21日電



民主黨總統初選第五輪辯論中，布塔朱吉（右）表現優異，柯洛布查（中）也不錯。 美聯社 分享 facebook 民主黨總統初選第五輪辯論中，布塔朱吉(Pete Buttigieg)表現優異，再加上他上周在愛阿華州民調第一，力拚該州初選投票氣勢更旺；聲勢領先的華倫(Elizabeth Warren)與桑德斯(Bernie Sanders)表現依舊穩定，卻不夠出色；白登(Joe Biden)則是維持外交政策上的表現，卻在種族議題上反應不佳。

賀錦麗(Kamala Harris)則重拾6月首辯的強勢表現，而柯洛布查(Amy Klobuchar)和布克(Cory Booker)表現也不錯。

白登宣布參選前，81%選民支持，15%不支持，如今只剩64%支持，33%不支持，顯示他的聲勢大不如前；愛州民調中，白登的支持度還輸給華倫，與桑德斯不相上下。

白登宣布投入選戰的第六天，還對愛州選民說：「我向你們保證，沒人會像我一樣努力爭取愛州選民支持，99個縣，我來了！」但來到該州次數也是目前領先的候選人中最少。

愛州將於明年2月3日舉行黨團投票，白登打算重新針對愛州集中火力，並很快便將偕同妻子造訪愛州；而距離愛州黨團會議只剩約十周，白登卻還有70個郡還沒造訪。

來自愛州東部、曾任三屆國會議員的中間選民納格說：「這是白登團隊的典型作法，至今還沒有任何亮點；支持白登的選民不會變心、穩定、可靠又忠誠，但他無法吸引更多這樣的忠實支持者。」

愛州選民偏好令人振奮且能帶動草根運動的年輕候選人，而非資深政治人物；當地也沒有龐大的白登最忠實支持者族群，即年長的非裔選民。

白登團隊也推動新一波數位競選廣告，可望找到更多支持者背書。

媒體追蹤機構「廣告分析」稱，他已預留160萬元的預算，將在12月、1月與2月發動密集的廣告攻勢；相較之下，華倫則是已預留260萬元預算。

而白登的強項其實是在小型場合贏得民心；納格說：「他是個溫暖的人；但他現在的形象卻有些生硬，像是人形立牌而不是真人。」

超級政治行動委員會支持白登的顧問最近在愛州舉行焦點團體訪談，想辦法助白登一臂之力。