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加州高院：川普參加初選 無須公布稅表

2019-11-22 16:31世界日報 編譯郭宣含／綜合21日電

加州高等法院21日一致裁定，川普總統明年春季以參選人身分參加加州初選，無須公布他的稅表；另外在紐約州已立法可把川普稅表交給國會的訴訟，眾院民主黨人和曼哈頓最高檢察官則認為，川普捍衛稅表與財務紀錄的理由牽強，他應即刻要求公布相關資料。

這項針對川普的法規，是國內此類法規首例，加州最高法院表示，此法違反州憲法中要求「總統初選公開一切資料的規定」。

加州高等法院亞裔首席法官沙凱伊(Tani Cantil-Sakauye)寫下，一位舉國知名的參選人拒絕公布這類資訊，最後將由選民決定是否會影響初選；該裁決以七票無異議通過。

另外，眾院民主黨人和曼哈頓最高檢察官同日表示，要求川普交出稅表不值得最高法院干涉，川普拒絕公布其財務紀錄和稅表的理由薄弱，他們應該獲得批准，並要求負責川普稅務資料的會計公司即刻公開川普的財務紀錄。

這起案件目前被首席大法官羅伯茲(John Roberts)推延，好讓法院有時間思考如何處理此案，幾天後眾院要求允許執行傳票。華盛頓特區上訴法院裁決不利川普，之後川普律師趕緊上訴以阻止傳票生效。

一件類似訴訟案也送到紐約州，曼哈頓地區檢察官希望取得川普的稅單以進行刑事調查；法官可能在1月中裁定是否要審理此案件，也可能將兩案一起處理。

曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)21日表示，法官不該涉入其中；川普主要論點是若總統要求豁免權，最高法院應該批准，但這項請願並未提供最高法院干涉此案的有力基礎。

根據萬斯和川普律師的協議，最高法院裁定不受理此案，或者審理此案並公布最後判決之前，他不會要求川普的稅單。

川普此案目前依計畫待聽審並將於6月底裁決；如果法官決定審理此案，眾院估計傳票訴訟也會同時進行。

川普民主黨

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