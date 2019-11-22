前紐約市長彭博向選委會遞件 參選否未鬆口

2019-11-22 16:30 世界日報 編譯潘勛／綜合21日電



前紐約市長、億萬富豪彭博。 美聯社 分享 facebook 前紐約市長、億萬富豪彭博日前向聯邦選舉委員會遞件，邁向2020年總統選舉。彭博團隊強調，他還不算正式宣布參選，只是若真決定要選，遞件是必要程序。登記為民主黨的彭博坦承，角逐民主黨總統提名者眾，自己起步晚，攻堅戰十分艱辛。

彭博發言人表示，遞件並不意味他已決定參選。

彭博11月向媒體表示，若是自己決定參選，選戰開支將自行支付，不欠任何人半毛錢。自己出錢打選戰，可能意味白手成為億萬富豪的彭博不必傷腦筋於達成民主黨規定的捐款人門檻，就能參加初選辯論會。

但小額捐款人眾多，代表草根支持力道強勁。目前投入民主黨提名初選諸將當中，至少兩名排名居前者拒絕接受大宗捐款及大富豪捐款。

沒有全國電視轉播的辯論會舞台，彭博爭取民主黨提名的仰攻戰將更為艱辛。這一點他也承認。11月稍早他在阿肯色州便表示，不管自費競選，還是用別人的錢競選，都要花很多錢，才能讓自己的訊息釋放出去。自己記得在紐約市長任內，要廣傳訊息都很費勁，遑論現在是面對全國。

民主黨提名戰場目前打得如火如荼，強將如雲，割據地盤，但諸路人馬對怎麼擊敗現任的川普，焦慮揮之不散。而且進步派聲量愈來愈強，逼使民主黨角逐就健保、移民及槍枝等命題，立場愈來愈左。

彭博自2016年以來，便頻頻公開痛斥川普及其施政，說川普是「妖言惑眾的政客」，另傾全力支持當時民主黨提名的喜萊莉‧柯林頓。