川普允州市拒收難民 3機構提訴抗行政命令

2019-11-22 16:26 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合21日電



川普總統9月發出行政命令，除了將進入美國的難民人數上限，由2019年的3萬人減至2020年的1.8萬人外，還准許各州、市的地方官員有權將他們拒諸門外，結果觸發多個州及城市爭辯是否歡迎更多難民進入社區內。與此同時，三個難民安置機構21日提訴控告川普容許地方官員拒絕難民。

這三個難民安置機構分別是猶太裔美國非營利組織HIAS、Church World Service及路德會移民與難民服務局，三機構在馬里蘭聯邦法院提出的訴訟認為，川普這個行政命令威脅數以萬計的難民，無法與家人團聚，也不能安置在可以生活及發展的社區內，要求法院下令中止這個行政命令。

按照川普的行政命令，除了收容的難民人數劇減至1980年通過「難民法」以來的最低水平外，也可讓州長及市長有發言權，是否願意收容難民。

自發出行政命令以來，至少有五個州表示願意接受難民，也沒有一個州的州長表示會運用權力將難民拒之門外。但若然州長保持緘默，難民安置機構也無法在這些州安置難民。

行政命令還要求，難民安置機構必須先獲書面同意，才可以將難民安置在社區中心，但迄今尚不清楚所謂書面同意是一封信還是正式表格。

此外，究竟由誰簽發，是州長還是市長都沒說清楚，因此有安置機構爭取書面同意時，當局都說國務院沒有具體授權哪些官員簽發。還有是有些州份尤為複雜，例如賓州，一個州就有130個直轄市，究竟如何簽發真摸不著頭腦。

目前全國有九個與聯邦政府合作的難民安置機構，提出訴訟的正是其中三個。根據新規定，這些機構必須在2020年1月21日之前提交書面同意書，否則將失去聯邦撥款資助。