27歲繼母露上身被訴：老公也露卻沒事

2019-11-22 15:46 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



猶他州女子蒂利·布坎南(中)在家中裸露上半身被繼子看到，遭到起訴；她據理力爭，指丈夫當時同樣裸露上半身，卻未遭起訴。美聯社 分享 facebook

猶他州一名女子在家中裸露上半身被繼子看到，遭到起訴；若被定罪，可能被判入獄服刑或罰款，還可能被註冊為性罪犯10年。該女子正據理力爭，指丈夫當時同樣裸露上半身，卻未遭起訴。此案如何裁決，廣受注目。

27歲當事人蒂利·布坎南（Tilli Buchanan）的委託律師辯稱，猶他州有關涉及兒童的性行為法律不公平，該法對待男女裸露上身的態度大不同，要求法官推翻布坎南的輕罪指控，宣布該法部分違憲。但檢察官認為，美國社會「裸體」的認定通常包括女性乳房在內，法院一直堅守此項基於道德的法律。

布坎南19日在法庭聽證會表示，她和丈夫在2017年底或2018年初於鹽湖城郊區車庫裡施工時，脫掉上身衣服工作，以免弄髒衣服，「這是在我家的隱私範圍內，而且我丈夫和我一樣裸露上半身，卻未被起訴。」

她的律師向法庭表示，布坎南在丈夫三個年齡介於9至13歲的孩子走進車庫時，向他們解釋，她「自認是女權主義者，主張人人都可以在自家或其他地方露出皮膚走動。」

布坎南繼子的母親後來報警，兒童福利官員開始調查此案，布坎南2月被控涉及兒童的三項輕罪。警方表示，布坎南「受酒精影響」在孩子面前脫下襯衫和胸罩，還說如果男人可以脫下襯衫，女人也可以。

猶他州「美國公民自由聯盟」律師法雷爾指出，「此案結局非常重要。儘管人們對男女性身體可能有不同感受，但使用刑事司法制度來強制執行，並不合適。」

倡議女性裸露權的「解放乳頭運動」全球運動，在美國其他地區類似法令爭鬥上，略有所成。聯邦第十巡迴上訴法院2月裁決，維持一項推翻科羅拉多州柯林斯堡(Fort Collins)女性裸露上身的禁令。