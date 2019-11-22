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美首例判決挺同志！同性配偶癌逝 菸商判賠1.5億給他

2019-11-22 15:48世界日報 編譯潘勛／綜合21日電

佛州陪審團判決，同性伴侶卡普利歐(左)，因吸菸導致肺病變致死，雷諾菸草及菲利普莫...
佛州陪審團判決，同性伴侶卡普利歐(左)，因吸菸導致肺病變致死，雷諾菸草及菲利普莫里斯兩公司應賠償死者配偶林陶(右)1億5740萬元。(CBS邁阿密地方電視台截圖)
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佛州陪審團判決，一對同性婚姻中的一方，因吸菸導致肺病變而死，他吸的香菸係雷諾菸草(R.J. Reynolds)及菲利普莫里斯(Philip Morris)兩公司所致，兩公司因此應為不當致死罪行，賠償死者同志配偶1億5740萬元。控方律師指出，這是首宗不歧視同志婚姻的判例，尤具意義。

死者卡普利歐(Edward Caprio)於1996年診斷出患有慢性呼吸道阻塞疾病，接著演變為肺癌，22年後的2019年初因此去世，得年74歲。他的同志配偶林陶(Bryan Rintoul)因此興訟。陪審團認為，卡普利歐自15歲起，吸兩家公司的香菸，當時菸草對健康的危害，公眾了解程度不如今日。兩家菸草公司罪責相等。

陪審團責備兩家菸草公司操控香菸中致人上癮的尼古丁等級，而且行銷給未成年人。

控方林陶的律師格但斯基(Jonathan Gdanski)表示，這是美國第一樁同性配偶控告菸草業不當致人於死案件，另可能是同類案件中，第一件無差別判罰辯方的案子。本案賠償金額也是近五年左右最大。

格但斯基表示，依佛州法律，一樁不當致死案件中，兩造必先結婚，未亡人才能在配偶過世之後，向疑有罪責的任何人興訟。2015年美國最高法院判定全國同性伴侶結婚合法，生效日後過幾天，卡普利歐與林陶便結婚。

林陶的律師主張，兩人在一起已逾35年，假如當初允許合法結婚，那麼早在卡普利歐被診斷出有肺疾之前，兩人便已結婚。佛州陪審團支持這個說法。

格但斯基指出，司法毫不歧視兩人的同婚關係，讓本案判決結果顯得意義非凡。

72歲的林陶向國家廣播公司新聞表示，1970年代他與卡普利歐在洛杉磯一家廣告公司當同事時結識；卡普利歐與他在一起時，曾多次想戒菸。陪審團的判決讓他取得些許安慰，希望其他同婚伴侶碰到類似處境，也能有相同結果。

結婚同志同性婚姻

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