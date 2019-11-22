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台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

連續23天…邊開校車邊猥褻女童 色魔司機重判30年

2019-11-22 15:34世界日報 編譯馬永慶／綜合21日電

連續23天 一手開一手摸女童　密州校車司機重判30年 圖／海泉市警局提供
連續23天 一手開一手摸女童　密州校車司機重判30年 圖／海泉市警局提供
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密西西比州的一名校車司機因在駕駛期間，多次撫摸一名八歲女童，結果日前被重判入獄30年。

69歲的桑多瓦（Sergio Sandoval）20日被裁定包括性暴行和出於情欲目的而撫摸一名女童的罪名；他已婚並且有兩名女兒。

這位前海泉市（Ocean Springs）校車司機被控在2014年9月至2014年10月期間，性騷擾車上一名國小二年級女生。

據報該女童作證說，桑多瓦連續23天猥褻她，隨後給她糖果，把她送回座位。她說，司機用一隻手開車，用另一隻手撫摸她，而車上坐滿小學生。

證人指出，桑多瓦任命受害人當校車班長，並准許她違反規定，在校車行駛時離開座位。

她說，這些好處使她感到特別。但有一天，他給了她一項傑出成就獎，她自覺不配得到，所以告訴父親發生了什麼事。

她的父親20日在庭上作證說，他最初以為女兒因被人欺凌而不願意坐校車，後來女兒向他吐露，桑多瓦把手伸入她的褲裡撫摸她。

校車上的錄像顯示，該女童被叫到校車前面，然後帶著糖果返回座位。

地方檢察官麥雷斯（Angel Myers McIlrath）稱桑多瓦為「色魔化身」，這是他見過最無恥的罪行之一。麥雷斯說：「他每天駕駛的該輛校車，就是他的遊樂場。」

桑多瓦堅稱無辜，但拒絕為自己的辯護作證。他的妻子和兩個女兒以他沒有前科為理由向法院求情。

她們的求情無法打動法官傑克遜（Kathy King Jackson），她說，桑多瓦咎由自取。

宣判前，受害人的父親在庭上說，發生在女兒身上的事，已對她本人和家人造成了傷害，並使他們長時間痛苦。

校車猥褻

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