彈劾調查不論結果 受傷的不只是川普

2019-11-22 16:00 世界日報 編譯樊蕙／綜合31日報導



儘管國會的彈劾聽證進行中，川普總統行程滿檔。他21日在白宮頒發「國家藝術與人道獎章」，多人受獎。美聯社 分享 facebook

「華爾街日報」分析，眾院目前針對川普總統進行的彈劾調查，不論結果如何，恐將對外交人員、眾院情報委員會，以及聯邦調查局(FBI)等重要政府機關造成傷害，需要多年時間修補。

外交事務人員不僅對外代表美國兩黨選出的總統，更在白宮指派的任務中發揮高價值的專長。

專業的外交官被抹黑

然而，當前烏克蘭大使瑪麗亞‧尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)15日出席作證時，最精彩的不是聽證過程，而是不說明原因就解雇她的川普、當下透過推特針對她發動人身攻擊。

在第一批出席公開聽證的三名證人，包括兩位美國大使與一位國務院資深官員，實力都相當堅強；國務院副助理國務卿肯特(George Kent)會說六種語言，而現任駐烏克蘭代理大使泰勒(William Taylor)畢業自西點軍校，轉戰外交界前更是受表彰的越戰老兵。

而這樣的專業人士，如今卻被部分人士抹黑成反川普的「深層政府」(Deep State)；川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)更推文指川普就是被選民選來開除這些人。

眾院情報委員會分裂

受彈劾調查傷害的，還有眾院情報委員會；本來參眾兩院情報委員會，已是日漸分化的國會中少數還能讓兩黨合作的地方，因為它們必須盡量拋棄黨派立場，討論外交、安全、與國家最高機密海外任務相關事項。

如今參院情報委員會上，兩黨還能合作，眾院情報委員會的兩黨合作卻已徹底瓦解；兩黨成員彷彿分別來自不同星球，往日的禮儀已被敵意取代。

FBI也捲入政治紛爭

FBI受到的傷害也不淺；FBI雖然不是彈劾調查的核心，卻從2016年總統大選以來一直被捲入政治紛爭。

根據如今已公開的訊息紀錄以及記者報導，FBI總部私底下對當時還是候選人的川普或喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)雙方都存有敵意。