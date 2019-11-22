彈劾調查川普 波洛西：證據到哪 辦到哪裡

2019-11-22 15:58 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合21日電



眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)21日表示，民主黨還沒作出任何決定，彈劾調查有多少證據就辦到哪裡，且不會坐等最高法院判決；任何阻撓眾院約談關鍵證人的作法屬於妨礙司法、妨礙眾院。

波洛西21日被問道，是否需要川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)出席聽證時答道：「全由司法委員會決定，是否與證據和事實缺陷有關」，「我們還沒結束」。

眾院還沒決定下一步怎麼走

她說：「今天不會結束，不會知道一個人的證詞是否會讓其他人也需要作證；美國駐烏克蘭代理大使泰勒(William Taylor)上周的證詞，讓我們請來了白宮前俄羅斯顧問菲奧娜‧希爾(Fiona Hill)。」

眾院準備放一周的感恩節假期，眾議員還沒決定下一步該怎麼走。

波洛西屢次敦促白宮公開可能改變當前論述的訊息，白宮則禁止幕僚或官員出席聽證，甚至以法律戰拖延時間。

波洛西說，她不會等待最高法院裁決白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)、前國安顧問波頓(John Bolton)和國務卿龐培歐(Mike Pompeo)是否必須出席聽證。

「我們不能等待法院的憐憫」

她說：「我們不能等待法院的憐憫，法院對所有事情之中都很重要，這些案件將持續，絕不會說沒有法院就不能進行。」

波洛西說，民主黨將「根據事實調整前進速度」，高院審判可能成為參院審理的關鍵。

她說：「我們不會等到法院裁決，因為那是一種策略、妨礙司法、妨礙眾院。」

考量總統被指控違反憲法且「證據明顯」，波洛西說，民主黨「別無選擇，只能採取行動」。

任何決定將由與彈劾調查相關的眾院所有委員會決定，情報委員會舉辦公開聽證，司法委員會將負責起草彈劾書並就此舉行全院投票。