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台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

優秀俄國通！希爾嚴肅務實、注重細節、凡事警戒

2019-11-22 15:54世界日報 編譯陳韻涵／綜合21日電

21日作證的前白宮俄羅斯事務專家希爾博士被視為務實嚴謹。美聯社
21日作證的前白宮俄羅斯事務專家希爾博士被視為務實嚴謹。美聯社
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白宮前俄羅斯顧問菲奧娜‧希爾(Fiona Hill)21日以獨特英格蘭東北部口音，連珠炮似說明她目睹駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)和川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)以不尋常方式，為非常規總統執行外交政策。「美聯社」報導，希爾是嚴肅務實的俄國專家，且對周遭事物保持警覺。

希爾是優秀的俄國分析員，2006年到2009年曾任智庫的國家情報員，2017年離開華府公共政策研究機構「布魯金斯研究院」(Brookings Institution)，在川普政府開始之初便投效國家安全會議(National Security Council)；這個決定在當時令人訝異。

她以洞察俄國總統普亭(Vladimir Putin)並透析俄國威脅打響名號，卻毅然決然地決定為川普政府工作；川普不認為俄國干預2016年美國總統大選，甚至認為普亭是一番好意。

她早在閉門聽證期間就對於朱利安尼及其助手的「影子外交」風險提出警告，其中兩名朱利安尼助手為生於前蘇聯的佛州男性商人，這兩人如今都面臨洗錢指控。

希爾說，她曾告訴桑德蘭：「你陷入麻煩無法脫身，我不認為你知道這些人是誰。」

希爾指桑德蘭暴露於反情報危機之中，因為他連在烏克蘭都用私人手機，烏克蘭的電話網路可以輕易被俄國駭入。

她對於安全風險相當敏感，曾於2013年出版的一本關於普亭的書中寫道，她的手機和布魯金斯研究所的電腦屢次遭駭客入侵。

桑德蘭20日出席公開聽證時坦言，他在烏克蘭首都基輔的一間餐廳，用私人手機打電話給川普。

不同於粗枝大葉的桑德蘭，希爾在聽證期間頻作筆記；她說，這是她從小學一年級就養成的習慣，因為當時她成長的英格蘭礦業城鎮很窮，許多學童沒有課本。

希爾在川普7月25日打電話給烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，要求調查前副總統白登父子的前一周辭職；她一直到白宮9月公布電話通訊內容，才明白事情細節，且對此感到震驚，「從沒見過這種事」。

川普烏克蘭普亭

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