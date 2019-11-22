彈劾審判速戰速決 白宮密商對策盼2周內搞定

2019-11-22 15:56 世界日報 編譯樊蕙／綜合21日電



白宮與共和黨參議員正在協商安排參院彈劾審判限制在兩周內。圖為川普統三周前到肯塔基州助選，受到出身肯州的參院多數黨領袖麥康諾(右)歡迎。美聯社 分享 facebook

據多位知情官員稱，共和黨聯邦參議員與白宮高級官員21日舉行閉門會議，擬定川普總統可能面臨彈劾審判時的策略。

許多共和黨參議員認為，在兩周內迅速結束審判流程，是可接受的折衷作法，既不損及法律流程可信度，又不會拖太久傷害川普更深。

匿名討論本次會議的官員稱，若民主黨掌控的眾院如預期於下月表決通過川普的彈劾案，參院的審判流程最早就能在明年1月展開。

以川普的彈劾案來說，眾院情報委員會負責調查，然後交由眾院司法委員會起草彈劾條文；所有條文需在委員會取得21票的多數通過，才能在眾院進行表決，而該委員會目前有24位民主黨成員與17位共和黨成員。

任一條文在眾院全體表決過半通過，總統就將被彈劾；但參院負責彈劾審判，要取得三分之二、即67席投票支持彈劾，總統才須下台。

參院多數黨領袖麥康諾本月稍早說，在參院掌握53席優勢的共和黨，能確保川普獲判無罪。

匿名知情人士透露，21日的閉門會議由白宮立法事務主任召集；與會者包括白宮代理幕僚長穆瓦尼、川普女婿庫許納、白宮資深顧問凱莉安‧康威、與聯邦參議員葛理漢等多位議員。

政府高級官員稱，包括更長的審判等其他可能發生的選項也經過討論，而最終策略仍需由川普決定。

會議中也談及要不要傳喚川普2020年競選連任的對手、前副總統白登的兒子杭特‧白登出面作證，或搜尋更多相關證據；畢竟眾院針對川普的彈劾調查焦點就是川普涉嫌施壓烏克蘭政府調查白登父子以幫助自身選情。

會議也討論到彈劾審判時，是否要將為川普辯護的努力降到最低,因為共和黨人的立場是眾院彈劾川普的法律基礎存在缺陷，所以不需過於積極為川普辯護來變相承認彈劾的合法性。