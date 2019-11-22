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單親爸下班遭毆左腦凹陷 家屬不滿「兇徒僅囚72天」

2019-11-22 10:20香港01 方蕙珊

史蒂文只能透過眨眼簡單回應「是」與「否」的問題。（Stevens Medical...
史蒂文只能透過眨眼簡單回應「是」與「否」的問題。（Stevens Medical Tundraiser）
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美國一名單親爸爸去年遇劫，左邊頭骨被打至凹陷，導致四肢癱瘓，目前仍經常處於人工昏迷狀態，但檢控當局指無法證實兇徒案發時是蓄意造成他人嚴重身體傷害，因而無法以重罪起訴，結果行兇者僅被囚72天就獲假釋出獄；受害人家屬極為不滿，一度要求查看案發時的監視器畫面，但是遭到當局拒絕。

32歲的史蒂文‧奧古斯丁（Steven Augustine）去年5月在紐約州阿爾斯特郡（Ulster County）下班回家，途中被劫匪邁爾斯（Charles Miles）襲擊，史蒂文左邊頭骨被打至凹陷，送院時全身癱瘓，需要儀器幫助呼吸及進行顱骨切除手術，並且出現「腦部塌陷綜合症」（sunken brain syndrome）。

「兩個孩子也跟著流淚」

史蒂文每日與死神搏鬥，其母唐娜（Donna Augustine）每天都會去醫院探望他，可惜史蒂文只能透過眨眼簡單回應「是」與「否」的問題。，「他對任何事都毫無反應，基本上，他失去了整個左邊頭骨」唐娜說：「（史蒂文）每次見到7歲的兒子邁克爾（Michael），以及11歲的小史蒂文（Steven Junior）都會哭，兩個孩子也跟著流淚，因為他們非常想念爸爸。」

最令唐娜感到氣憤的是，即使愛兒被打到癱了，當日施襲者邁爾斯只被判處一年有期徒刑，服刑72天就獲假釋出獄，「難以想像會發生這樣的事情，作出這種行為的人竟可逃避責任。」面對唐娜的質疑，阿爾斯特郡地方檢察官卡納特（Holley Carnright）表示，難以證明邁爾斯是蓄意對史蒂文造成嚴重身體傷害，故不能以重罪起訴。邁爾斯聲稱當日只是「打了一拳」，控方亦相信造成史蒂文顱骨骨折的原因是跌倒。

要求公開案發監視器畫面

醫療報告顯示，史蒂文顱骨和臉部至少有4處骨折，還有一份報告指史蒂文出現「創傷性腦部損壞」，暗示其傷勢由棒球棍造成。雖然唐娜多次寄信和致電卡納特要求翻看事發時的現場監視器畫面，卻遭對方以「未能取得片段」為由拒絕。

對於曾有調查員向唐娜暗示，邁爾斯在犯案後一星期因為替警方和檢察官做線人而獲輕判，卡納特沒有直接回應記者提問。目前，唐娜積極替兒子籌集手術費，以進行頭顱重塑。

延伸閱讀：

6歲女童遭舞蹈老師強行壓腿做一字馬　脊髓損傷恐終生癱瘓

3歲童割包皮　父打開紗布驚見「整根切除」　負責醫生卻猝死

文章授權轉載自《香港01》

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