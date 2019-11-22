減產協議可能延長 油價走高 貿易協議前景抑制金價跌勢

2019-11-22 08:07 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



油價周四上漲，盤中觸及近兩個月來高點，因石油輸出國組織及盟友（OPEC+）可能把減產協議延長至明年年中。金價下跌，因美中貿易協議出現樂觀跡象，但川普可能簽署香港人權法案的消息抑制金價跌勢。

布蘭特原油收漲1.57美元或漲幅2.5%，結算價報每桶63.97美元，盤中觸及64.03美元，為9月24日以來最高。西德州原油期貨收漲1.57美元或2.8%，結算價報每桶58.58美元，盤中觸及9月23日以來最高的每桶58.67美元。

OPEC將於12月5日在維也納總部舉行會議，隨後將與俄羅斯等產油國舉行OPEC+會談。知情人士透露，OPEC+可能會把減產協議的期限，由明年3月延至6月，以支撐油價。

目前看來，OPEC+不太可能更大幅度減產，但預期將向市場公布更確實遵守現有減產計畫的訊息。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示：「經濟成長放緩，原油需求也是，市場已消化這個事實；因此，OPEC會議和伊朗、伊拉克的局勢，成為關注焦點。」

金價下跌，據傳中國大陸邀請美國高階談判代表進行新一輪談判，但川普可能簽署香港人權法案，抑制金價跌勢。

大陸商務部表示，美中雙方溝通暢通，目前力爭至少達成階段性貿易協議。然而，預期川普將簽署支持香港抗議者的法案，可能激怒北京當局，令市場對美中第一階段貿易協議的前景存疑。

黃金現貨下跌0.5%，報每英兩1,464.43美元。美國黃金期貨下跌0.7%，結算價報每英兩1,463.60美元。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示：「如果股市走高，貿易協議前景樂觀，金價將會重挫。」

黃金價格今年來累計上漲逾14%，可能締造2010年以來最大年度漲幅。在經濟和政治不確定時期，黃金被視為避險資產。