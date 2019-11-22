親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

館長訓練國軍 他天亮改口後說要守信：訓練中心我會用

1萬顆催淚彈多毒？全港活物遭殃 這圖冰山一角

減產協議可能延長 油價走高 貿易協議前景抑制金價跌勢

2019-11-22 08:07經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

油價周四上漲，盤中觸及近兩個月來高點，因石油輸出國組織及盟友（OPEC+）可能把減產協議延長至明年年中。金價下跌，因美中貿易協議出現樂觀跡象，但川普可能簽署香港人權法案的消息抑制金價跌勢。

布蘭特原油收漲1.57美元或漲幅2.5%，結算價報每桶63.97美元，盤中觸及64.03美元，為9月24日以來最高。西德州原油期貨收漲1.57美元或2.8%，結算價報每桶58.58美元，盤中觸及9月23日以來最高的每桶58.67美元。

OPEC將於12月5日在維也納總部舉行會議，隨後將與俄羅斯等產油國舉行OPEC+會談。知情人士透露，OPEC+可能會把減產協議的期限，由明年3月延至6月，以支撐油價。

目前看來，OPEC+不太可能更大幅度減產，但預期將向市場公布更確實遵守現有減產計畫的訊息。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示：「經濟成長放緩，原油需求也是，市場已消化這個事實；因此，OPEC會議和伊朗、伊拉克的局勢，成為關注焦點。」

金價下跌，據傳中國大陸邀請美國高階談判代表進行新一輪談判，但川普可能簽署香港人權法案，抑制金價跌勢。

大陸商務部表示，美中雙方溝通暢通，目前力爭至少達成階段性貿易協議。然而，預期川普將簽署支持香港抗議者的法案，可能激怒北京當局，令市場對美中第一階段貿易協議的前景存疑。

黃金現貨下跌0.5%，報每英兩1,464.43美元。美國黃金期貨下跌0.7%，結算價報每英兩1,463.60美元。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示：「如果股市走高，貿易協議前景樂觀，金價將會重挫。」

黃金價格今年來累計上漲逾14%，可能締造2010年以來最大年度漲幅。在經濟和政治不確定時期，黃金被視為避險資產。

金價OPEC香港

相關新聞

川普特赦給軍人信心？ 聯合國：違人道法

2019-11-21 20:04

美眾院監督委員會首位女主席 扛調查川普重任

2019-11-21 18:50

才被川普恢復軍階 海豹士官長面臨除名處分

2019-11-21 18:21

民主黨總統參選人5度辯論 砲口對外批川普

2019-11-21 18:09

和川普維持往來 庫克：我傾向與政治人物面對面溝通

2019-11-21 17:46

「軍援換調查 是我猜測的」桑德蘭證詞反覆 兩黨痛罵

2019-11-21 17:38

彈劾柯林頓檢察官：桑德蘭重磅證詞 已足夠彈劾川普

2019-11-21 17:38

共和黨批桑德蘭、沃爾克證詞衝突 要求傳喚杭特白登

2019-11-21 17:38

白宮高層急切割 川普否認軍援烏克蘭有交換條件

2019-11-21 17:27

桑德蘭指控「白宮阻我拿作證文件」 印證政府妨礙司法

2019-11-21 17:27

美聯社民調：選戰訊息為真？ 僅9%選民相信

2019-11-21 17:00

海軍槓川普！獲特赦隊員 將逐出「海豹」

2019-11-21 17:00

白男1年收入 拉美裔女性需工作23個月

2019-11-21 17:00

這個州大畢業生 收入打敗名校

2019-11-21 17:00

沒人做！普查局將提高部分地區臨時工時薪

2019-11-21 16:49

大熊貓「貝貝」搭FedEx熊貓快遞號專機 抵達中國

2019-11-21 16:11

從小被霸凌，連上兩所常春藤，棄高薪去教創業...楊安澤的勵志人生和總統之路

2019-11-21 16:07

23年冤獄獲賠700萬美元 他化身監獄律師

2019-11-21 14:32

庫克靠圓滑手段拉近關係 帶川普參觀蘋果德州廠

2019-11-21 13:50

美要錢南韓不給？川普傳考慮撤走4千名駐韓美軍

2019-11-21 11:21

香港人權法案後 美國會仍有150多個與中國有關法案要審

2019-11-21 11:10

當過市長選不上總統？台灣政治人物比老美強多了…

2019-11-21 10:00

川普：考慮讓蘋果豁免關稅 但對三星不公平

2019-11-21 08:05

帳單叫人「中國佬」 三明治店挨罵 華人：侮我族裔

2019-11-21 06:22

川普政府施壓烏克蘭醜聞 證人踢爆高層人人有份

2019-11-21 06:11

酷熱、極寒 全美同時創紀錄 安克拉治同日高溫、降雪

2019-11-21 04:30
看更多

熱門文章

印度怪男每天吃土1公斤當正餐 20年後健康狀況曝光

2019-11-21 11:24

回眸一笑比珍奶還甜！泰國清純美女爆紅 驚人身分公開

2019-11-21 18:13

驚！孕婦林中散步遭撕咬慘死 獵犬疑為兇手

2019-11-21 15:04

季辛吉警告：美中貿易戰 可能引爆真實戰爭

2019-11-21 20:16

外太空生命新證據？ 澳洲隕石發現內含「核糖」

2019-11-21 12:15

家中瓜棚出現「外星植物」 民眾：不知道是從哪裡來的

2019-11-21 14:17

專訪釀公關災難 安德魯王子宣布辭去公職

2019-11-21 10:14

從小被霸凌，連上兩所常春藤，棄高薪去教創業...楊安澤的勵志人生和總統之路

2019-11-21 16:07

纖細辣妹偷竊被抓包 身穿9條牛仔褲一件件脫

2019-11-21 12:39

當過市長選不上總統？台灣政治人物比老美強多了…

2019-11-21 10:00

森林尋寶夢成真！男撿藍寶石鑽戒竟值近200萬元

2019-11-21 11:40

季辛吉：美陸貿易爭議若未解決 可能爆發武裝衝突

2019-11-21 18:09

美要錢南韓不給？川普傳考慮撤走4千名駐韓美軍

2019-11-21 11:21

財神爺降臨?小村莊出現12次大筆神祕現金 來源成謎團

2019-11-21 12:09

用光學雷達製作密西西比河地圖 美得令人屏息

2019-11-21 18:07

難敵長年虧損 Panasonic宣布退出液晶面板製造市場

2019-11-21 19:22

季辛吉：貿戰若無解 將爆武裝衝突

2019-11-22 00:08

梅西百貨二度調降財測 令人擔心年終購物季業績

2019-11-21 22:43

川普特赦給軍人信心？ 聯合國：違人道法

2019-11-21 20:04

彈劾柯林頓檢察官：桑德蘭重磅證詞 已足夠彈劾川普

2019-11-21 17:38

國巨併Kemet還未底定？大摩說有人出更高價

2019-11-22 06:46

緩和經濟衝擊 日本政府擬追加預算10兆日圓

2019-11-21 11:50

組閣又破局 以色列可能一年內3度大選

2019-11-21 09:46

5G用不用華為？德國的難解課題

2019-11-21 22:44

美大使作證 潘斯、龐培歐捲入電話門

2019-11-22 00:10

美股收跌 道瓊與標普指數連3黑

2019-11-22 06:20

韓日軍情協定明天終止 最終協商恐破局

2019-11-22 00:03

泰寮邊境傳6.1地震 震源深度僅10公里

2019-11-21 09:45

蘋果豁免關稅? 川普要研究

2019-11-21 14:07

緬甸被控種族滅絕罪 翁山蘇姬將親征國際法院

2019-11-21 20:10

庫克靠圓滑手段拉近關係 帶川普參觀蘋果德州廠

2019-11-21 13:50

區塊鏈專利申請 中領先美

2019-11-21 14:08

陸電動車賣不動 鋰、鈷價跌

2019-11-22 00:34

陸商務部：中美雙方經貿團隊繼續保持溝通

2019-11-21 17:07

美網路券商一哥嘉信 傳砸260億美元買同業

2019-11-22 00:38

防納粹朝聖 奧地利希特勒故居改建警局

2019-11-21 14:35

海軍槓川普！獲特赦隊員 將逐出「海豹」

2019-11-21 17:00

和川普維持往來 庫克：我傾向與政治人物面對面溝通

2019-11-21 17:46

10年低點 OECD下修全球經濟成長率

2019-11-22 00:14

23年冤獄獲賠700萬美元 他化身監獄律師

2019-11-21 14:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top