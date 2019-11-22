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研究：若未對抗氣候變遷 2050年全球GDP恐萎縮3%

2019-11-22 04:40經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

英國經濟學人智庫（EIU）的報告估計，若全球未能對抗氣候變遷，嚴苛的氣候環境與海平面日漸上升等相關效應，將讓全球經濟在2050年之前至少萎縮3%。

這份報告的論調，類似近來其他與氣候相關的經濟示警說法，包括央行官員的長期看法。

非洲在面對氣候變遷的衝擊時，韌性最低，光是環境因素，就可能使經濟在2050年前萎縮 4.7%，這還未計入經濟的景氣循環因素；拉丁美洲所受到的衝擊為第二大，經濟預料將萎縮3.8%；接下來依序為中東（預料萎縮3.7%）、東歐（預料縮減3%）、以及亞太地區（預料縮小2.6%）。

北美經濟到2050年時，預料將因氣候變遷而萎縮1.1%，韌性較強；西歐經濟也可能因氣候變遷相關影響而萎縮1.7%。EIU指出，這兩個地區都較富裕，從機構觀點來看，因應氣候變遷的準備程度也比世界其他地區要更充分。

EIU各國分析總監佛格森指出：「我們已能感受到氣候變遷的衝擊－已能看到更多極端氣候事件的影響－但對經濟造成的衝擊只會愈來愈嚴重。」他提醒，到2050年時，實質國內生產毛額（GDP）損失3%，對全球經濟而言是非常嚴重的，也就是說未來30年每年都會有經濟損失。

EIU也坦承，要預測氣候變遷的衝擊，仍有不確定因素。例如，研究人員是假設各國都會適度達成在巴黎氣候協定所設定的目標，但各國的進展與執行都可能會不如預期。事實上，氣候變遷的經濟衝擊可能會比EIU的模型預測結果要嚴重許多。美國總統川普已啟動讓美國退出巴黎氣候協定的程序，主因是他主張中國和其他排碳大國都不會遵守協定目標。

牛津經濟學公司（Oxford Economics）則提出更令人心驚膽跳的預估，但預估的時間範圍較長。該公司估算，若缺乏限制排放溫室氣體的努力，地球氣溫在2100年前將上升約攝氏4度，那麼若以估算區間的上限來看，屆時全球GDP可能會萎縮30%。

氣候變遷巴黎氣候協定

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