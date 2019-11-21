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川普特赦給軍人信心？ 聯合國：違人道法

2019-11-21 20:04台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

聯合國19日指出，川普特赦3位軍人違反了國際人道法，並要求美國軍事法庭繼續調查。...
聯合國19日指出，川普特赦3位軍人違反了國際人道法，並要求美國軍事法庭繼續調查。(Photo by PxHere)
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針對16日獲得特赦和取消降級的3位美國軍人川普稱是為了賦予軍人「戰鬥的信心」，聯合國19日卻指出，特赦違反了國際人道法，並要求美國軍事法庭繼續調查。福斯談話性節目主持人赫塞特表示，我們應寬容以對執行命令的軍人。但也有專家質疑，這3個案例很明顯是軍紀鬆弛的結果。

賦予戰鬥信心？

根據《時代雜誌》報導，「軍人是為國家而戰，藉由特赦可賦予他們信心去戰鬥。」川普15日為特赦的決定辯解。川普之前曾在10月12日推特上寫道，我們訓練軍人成為殺人機器，當他們殺人時我們卻起訴他們，何等荒謬！

《大西洋》報導，談話性節目「福斯與朋友們」的主持人赫塞特表示，川普認為在戰場上應由指揮官進行決策，所以我們應寬容以對執行命令的軍人，特別是當輿論對他們千夫所指之時。

違反國際人道法

「川普的特赦對全世界的軍人釋放出令人不安的訊息。」《UN News》指出，聯合國人權辦公室發言人柯維爾19日表示，這3個案例皆違反了國際人道法，因此受害者有權要求合理補償，美國軍事法庭必須對此繼續調查，還原事件的真相並依情節輕重懲處。他強調，當特赦一直存在於法律中，就有可能規避正常的司法程序，犧牲掉公平正義。

根據《時代雜誌》報導，曾在從軍時榮獲銀星、銅星和紫心勳章的作家阿克曼指出，川普所稱「戰鬥的信心」應來自於嚴格的軍紀，這3個案例很明顯都是紀律鬆弛的結果：並非是戰鬥，而是赤裸裸的謀殺，包含射殺無武裝的民眾和對嫌犯擅用私刑。

阿克曼認為，在談論軍人殺人的責任時，很多人忽視一點：是國民繳稅給軍隊要求他們去殺人，由此觀之，這是個複雜的倫理議題。

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軍人特赦川普

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