和川普維持往來 庫克：我傾向與政治人物面對面溝通

2019-11-21 17:46 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



蘋果執行長庫克20日陪同美國總統川普參訪蘋果位於德州的Mac Pro組裝工廠。他同日也接受美國媒體ABC New的訪問，除了大讚即將上市的Mac Pro是在美國組裝外，還表達出他傾向與政治人物直接面對面溝通的做法。

在訪談中面對記者提問有關川普的問題時，庫克重申他和川普與白宮往來的立場。他表示，他傾向與政治人物直接面對面溝通，而非透過代理人溝通。

在矽谷公司的執行長中，庫克願意與川普對話實屬罕見，因為多數執行長大多與川普「保持距離」。多位獲提名進入川普企業顧問小組的科技產業主管已辭去相關身分，但庫克是留在其中的少數初始成員之一。

庫克表示：「我不相信讓某人代表我發言，我不相信遊說人士。我相信直接交談、我堅信交涉往來。我痛恨兩極對立，我看不起這樣。」

儘管如此，蘋果在10月時仍聘請川普的知名盟友米勒（Jeffrey Miller），代為遊說美國政府讓蘋果產品排除於新一輪關稅之外。庫克說：「無論誰在白宮，我所專注之事還會是一樣的。」

至於談到中國，儘管蘋果已感受到關稅對HomePods、AirPods與特定Mac產品的衝擊，但庫克不願對美國針對中國產品實施下一輪關稅多加推測。蘋果正尋求要讓蘋果手表Apple Watch、配件與iPhone取得關稅豁免。

庫克表示：「我希望美國與中國達成協議…，我深深相信這符合美國和中國是最佳利益。」

庫克也呼應過去的說法，表示蘋果不太可能將iPhone製造遷回美國。

當被問及蘋果決定把一款能追蹤香港警察及示威者位置的App下架的爭議時，庫克表示這項措施並非是屈服於中國大陸政府的壓力。

庫克說：「有關香港那款App，我們是單方面做決定。我們是為了安全起見而這麼做，而我承認有些人會說那是錯誤的決定。當要做出把App下架的困難決定時，我們當然經過審慎考慮，但我們仍以安全理由做此決定。」

庫克繼續表示，中國大陸迄今並未要求蘋果在沒有用戶的同意下解鎖 iPhone。