親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

那些浪費司法資源的VIP：菊島四大「院檢之友」

替美國私立中學招生沒達標 好久不見的夏禕被告上法院

和川普維持往來 庫克：我傾向與政治人物面對面溝通

2019-11-21 17:46經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

蘋果執行長庫克20日陪同美國總統川普參訪蘋果位於德州的Mac Pro組裝工廠。他同日也接受美國媒體ABC New的訪問，除了大讚即將上市的Mac Pro是在美國組裝外，還表達出他傾向與政治人物直接面對面溝通的做法。

在訪談中面對記者提問有關川普的問題時，庫克重申他和川普與白宮往來的立場。他表示，他傾向與政治人物直接面對面溝通，而非透過代理人溝通。

在矽谷公司的執行長中，庫克願意與川普對話實屬罕見，因為多數執行長大多與川普「保持距離」。多位獲提名進入川普企業顧問小組的科技產業主管已辭去相關身分，但庫克是留在其中的少數初始成員之一。

庫克表示：「我不相信讓某人代表我發言，我不相信遊說人士。我相信直接交談、我堅信交涉往來。我痛恨兩極對立，我看不起這樣。」

儘管如此，蘋果在10月時仍聘請川普的知名盟友米勒（Jeffrey Miller），代為遊說美國政府讓蘋果產品排除於新一輪關稅之外。庫克說：「無論誰在白宮，我所專注之事還會是一樣的。」

至於談到中國，儘管蘋果已感受到關稅對HomePods、AirPods與特定Mac產品的衝擊，但庫克不願對美國針對中國產品實施下一輪關稅多加推測。蘋果正尋求要讓蘋果手表Apple Watch、配件與iPhone取得關稅豁免。

庫克表示：「我希望美國與中國達成協議…，我深深相信這符合美國和中國是最佳利益。」

庫克也呼應過去的說法，表示蘋果不太可能將iPhone製造遷回美國。

當被問及蘋果決定把一款能追蹤香港警察及示威者位置的App下架的爭議時，庫克表示這項措施並非是屈服於中國大陸政府的壓力。

庫克說：「有關香港那款App，我們是單方面做決定。我們是為了安全起見而這麼做，而我承認有些人會說那是錯誤的決定。當要做出把App下架的困難決定時，我們當然經過審慎考慮，但我們仍以安全理由做此決定。」

庫克繼續表示，中國大陸迄今並未要求蘋果在沒有用戶的同意下解鎖 iPhone。

談到蘋果的未來時，庫克罕見地決定提供模糊的回答。他說：「我不會把目光放在遠大願景，我聚焦在許多有趣的具體細節上。」

蘋果執行長庫克（左）陪同美國總統川普參觀蘋果的德州工廠。（圖／路透）
蘋果執行長庫克（左）陪同美國總統川普參觀蘋果的德州工廠。（圖／路透）
分享

川普香港

相關新聞

從小被霸凌，連上兩所常春藤，棄高薪去教創業...楊安澤的勵志人生和總統之路

2019-11-21 16:07

大熊貓「貝貝」搭FedEx熊貓快遞號專機 抵達中國

2019-11-21 16:11

美眾院監督委員會首位女主席 扛調查川普重任

2019-11-21 18:50

才被川普恢復軍階 海豹士官長面臨除名處分

2019-11-21 18:21

民主黨總統參選人5度辯論 砲口對外批川普

2019-11-21 18:09

「軍援換調查 是我猜測的」桑德蘭證詞反覆 兩黨痛罵

2019-11-21 17:38

彈劾柯林頓檢察官：桑德蘭重磅證詞 已足夠彈劾川普

2019-11-21 17:38

共和黨批桑德蘭、沃爾克證詞衝突 要求傳喚杭特白登

2019-11-21 17:38

白宮高層急切割 川普否認軍援烏克蘭有交換條件

2019-11-21 17:27

桑德蘭指控「白宮阻我拿作證文件」 印證政府妨礙司法

2019-11-21 17:27

美聯社民調：選戰訊息為真？ 僅9%選民相信

2019-11-21 17:00

海軍槓川普！獲特赦隊員 將逐出「海豹」

2019-11-21 17:00

白男1年收入 拉美裔女性需工作23個月

2019-11-21 17:00

這個州大畢業生 收入打敗名校

2019-11-21 17:00

沒人做！普查局將提高部分地區臨時工時薪

2019-11-21 16:49

23年冤獄獲賠700萬美元 他化身監獄律師

2019-11-21 14:32

庫克靠圓滑手段拉近關係 帶川普參觀蘋果德州廠

2019-11-21 13:50

美要錢南韓不給？川普傳考慮撤走4千名駐韓美軍

2019-11-21 11:21

香港人權法案後 美國會仍有150多個與中國有關法案要審

2019-11-21 11:10

當過市長選不上總統？台灣政治人物比老美強多了…

2019-11-21 10:00

川普：考慮讓蘋果豁免關稅 但對三星不公平

2019-11-21 08:05

帳單叫人「中國佬」 三明治店挨罵 華人：侮我族裔

2019-11-21 06:22

川普政府施壓烏克蘭醜聞 證人踢爆高層人人有份

2019-11-21 06:11

酷熱、極寒 全美同時創紀錄 安克拉治同日高溫、降雪

2019-11-21 04:30

美電話門事件／白宮內鬥 首次搬上檯面

2019-11-21 01:07

美電話門事件／大使作證：川普要我施壓烏國

2019-11-21 01:07

台灣留學生賴致愷在美身亡遺體火化 警初步排除他殺

2019-11-20 22:42

聯邦短期開支法 只等參院點頭

2019-11-20 18:48

多元性別首列人口普查 全美約有100萬同性伴侶家庭

2019-11-20 18:48

美與神學士「換囚」 盼重啟和談

2019-11-20 18:48

國防情報局報告：川普撤兵敘利亞 IS恐攻增實力

2019-11-20 18:48

「你們將失敗」前朝留嘲諷字條？白宮發言人誇大其辭

2019-11-20 18:48

假資歷再被爆 國務院韓裔女官員辭職

2019-11-20 18:48

中國來美留學生 增長率10年新低

2019-11-20 18:28

顧客提領鉅款 銀行職員上門搶

2019-11-20 16:43

想當自由工作者？三種技能需求高

2019-11-20 16:43

中文「爸爸」掛櫥窗遭布里斯托市府取締違規 房東稱藝術

2019-11-20 16:43

手機費愈來愈貴 帳單21.7%交政府

2019-11-20 16:43

川普彈劾案證人：電話的意圖再清楚不過

2019-11-20 16:35
看更多

熱門文章

印度怪男每天吃土1公斤當正餐 20年後健康狀況曝光

2019-11-21 11:24

驚！孕婦林中散步遭撕咬慘死 獵犬疑為兇手

2019-11-21 15:04

帳單叫人「中國佬」 三明治店挨罵 華人：侮我族裔

2019-11-21 06:22

台灣留學生賴致愷在美身亡遺體火化 警初步排除他殺

2019-11-20 22:42

外太空生命新證據？ 澳洲隕石發現內含「核糖」

2019-11-21 12:15

專訪釀公關災難 安德魯王子宣布辭去公職

2019-11-21 10:14

川普政府施壓烏克蘭醜聞 證人踢爆高層人人有份

2019-11-21 06:11

家中瓜棚出現「外星植物」 民眾：不知道是從哪裡來的

2019-11-21 14:17

真不愧是詐騙王國 他坐牢也能賺進百萬美元

2019-11-20 23:07

川普彈劾聽證 駐歐盟大使證實「交換條件」

2019-11-20 23:12

當過市長選不上總統？台灣政治人物比老美強多了…

2019-11-21 10:00

道瓊挫跌113點 美中貿易協議疑慮加深

2019-11-21 07:09

日NTT矽谷獵才 年薪3,000萬

2019-11-21 00:47

年輕人不想當社長！大前研一談如何應對「低欲望社會」

2019-11-21 02:52

美中談判 川普再放話干擾

2019-11-20 23:27

美要錢南韓不給？川普傳考慮撤走4千名駐韓美軍

2019-11-21 11:21

川普：考慮讓蘋果豁免關稅 但對三星不公平

2019-11-21 08:05

森林尋寶夢成真！男撿藍寶石鑽戒竟值近200萬元

2019-11-21 11:40

纖細辣妹偷竊被抓包 身穿9條牛仔褲一件件脫

2019-11-21 12:39

鄭文傑被刑求 警稱香港示威者送中國拘留

2019-11-20 21:45

亞洲製造鏈 版圖將重劃

2019-11-21 00:41

涉知名記者謀殺案 馬爾他大亨遊艇上被捕

2019-11-21 02:40

財神爺降臨?小村莊出現12次大筆神祕現金 來源成謎團

2019-11-21 12:09

酷熱、極寒 全美同時創紀錄 安克拉治同日高溫、降雪

2019-11-21 04:30

KPMG：4趨勢合流 車用半導體未來20年榮景可期

2019-11-20 23:24

從小被霸凌，連上兩所常春藤，棄高薪去教創業...楊安澤的勵志人生和總統之路

2019-11-21 16:07

川普：會考慮是否豁免蘋果產品自中國進口關稅

2019-11-21 08:33

美中持續過招 傳可能延至明年才達成貿易協議

2019-11-21 03:37

中美貿談年底難成 那斯達克中止三連漲

2019-11-21 05:35

美駐歐盟大使捲入川普彈劾案 好差事惹一身腥

2019-11-20 19:23

美電話門事件／白宮內鬥 首次搬上檯面

2019-11-21 01:07

美中貿易戰變數多 美股早盤續跌

2019-11-20 23:18

大陸人潑墨靖國神社 日本法院首判無罪「表達自由」

2019-11-20 22:55

美電話門事件／大使作證：川普要我施壓烏國

2019-11-21 01:07

北約認定太空為戰爭領域 並點名中國威脅

2019-11-21 04:27

區塊鏈專利申請 中國7600件是美國3倍

2019-11-21 10:34

香港人權法案後 美國會仍有150多個與中國有關法案要審

2019-11-21 11:10

華為向加國法院請求 立即終止引渡孟晚舟程序

2019-11-21 08:02

英召見抗議鄭文傑案 中駐英大使：停止干涉內政

2019-11-20 22:34

美年終購物季展望 朦朧不清

2019-11-21 00:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top