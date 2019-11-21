共和黨批桑德蘭、沃爾克證詞衝突 要求傳喚杭特白登

2019-11-21 17:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合20日電



共和黨國會眾議員20日試圖瓦解美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)的可信度，稱他與另兩名當時負責烏克蘭政策的「三好友」(Three Amigos)證詞相悖；另據民主黨全國委員會(DNC)表示，共和黨希望傳喚前副總統白登之子杭特和舉報電話門的「吹哨者」；知情人士透露，聯邦調查局(FBI)上月試圖調查吹哨者。

「三好友」指的是桑德蘭、能源部長培瑞(Rick Perry)和前駐烏克蘭特使沃爾克(Kurt Volker)，三人是美國對烏國政策的指標人物，但對電話門的說法卻不一致。

桑德蘭的證詞表示，川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)力促烏克蘭調查，基輔當局是否介入2016年總統大選，以及烏克蘭能源公司Burisma控股公司，交換兩國領袖在白宮會晤和可能的軍事援助。

代表共和黨提問的眾院監督委員會首席調查顧問卡斯特(Steve Castor)指出，沃爾克的說法相反，稱他不知道軍援和調查的關係。

共和黨指出，兩名官員在朱利安尼是否直接介入烏克蘭事務的看法上相左。

桑德蘭和沃爾克都已出席眾院調查聽證，惟培瑞沒有出席。

共和黨眾議員努尼斯(Devin Nunes，加州)和喬丹(Jim Jordan，俄亥俄州)，日前寫信給眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff，民主黨)，要求傳喚杭特‧白登和吹哨者。

努尼斯和喬丹計畫透過傳票取得吹哨者的文件、關於檢舉的溝通內容、關於杭特‧白登擔任Burisma董事角色的錄音、DNC與烏克蘭官員的對話，以及曾與DNC合作的烏克蘭裔美國人查魯帕(Alexandra Chalupa)的相關紀錄。

另據紐約時報引述多名消息人士報導，FBI上月連繫吹哨者的律師團，強調吹哨者並非任何進行中調查的目標，但試圖訪問吹哨者；紐時指出，不清楚FBI為何想要或有興趣與吹哨的中央情報局(CIA)分析師談話。