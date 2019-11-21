彈劾柯林頓檢察官：桑德蘭重磅證詞 已足夠彈劾川普

2019-11-21 17:38 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



導致柯林頓前總統被彈劾的前獨立檢察官史達(Ken Starr)20日表示，美國駐歐盟大使桑德蘭的「重磅」證詞，幾乎肯定會讓眾院民主黨人起草彈劾條款；史達並認為，眾院情報委員會主席謝安達已有足夠證據，讓眾院彈劾川普總統。

史達指出，聽證會開始的前三天，因為目擊者沒有提出罪行，川普狀況特別好。但現在他強烈懷疑，桑德蘭的翻盤作為可能會讓共和黨籍參議員逼川普辭職。

史達向福斯新聞網(Fox News)談話節目「美國新聞室」(America Newsroom)表示，桑德蘭在作證開場白中漏掉川普說他「什麼都不想要、也不想任何交換條件」，這樣的遺漏，令人震驚；「開場白中沒有提到這樣的說法。理由何在？是想要公平嗎？是想要完整嗎？」「沒有任何理由讓這位總統任命的大使漏掉這麼重要的內容。」

川普與桑德蘭9月9日的對話，已成為共和黨人為烏克蘭軍事援助案捍衛川普的關鍵。川普自認，桑德蘭的證詞應該可以讓他免除受到任何不當行為的指控，但史達的看法卻和川普截然不同；他認為，桑德蘭的證詞幾乎鐵定會讓眾院民主黨人起草彈劾條款。

史達表示，「謝安達主席剛才說『都結束了，現在我們知道了。』他其實說的是：『我們現在知道總統其實犯下了賄賂罪，其中有些東西很有價值。」這可以提起訴訟，如果彈劾條款尚未起草，現在可以草擬了。今天顯然有重磅出現。」

桑德蘭在證詞開場白中指出：「每個人都環環相扣，息息相關。這不是秘密。」桑德蘭相信美國對烏克蘭的軍事援助和川普希望進行的調查，涉及「潛在交換條件」。但他也說，自己從未從總統本人那裡聽到這樣的聯結。

史達表示，桑德蘭作證說他不被准許接觸可協助他作證的文件之後，民主黨將指控政府防礙作證。史達說，桑德蘭聲稱他「無法接觸到可以協助他的紀錄」，這種說法很「強烈」；「我們現在有程序犯罪、蔑視國會、在彈劾過程中蔑視眾院。民主黨人將聲稱桑德蘭的證詞證明川普『犯了賄賂罪』。」

史達是福斯新聞撰稿人。他表示，參議員聽了今天的證詞後，不知會不會說：「我們得去白宮一趟了」？尼克森總統任內曾有此前例。史達說：「之前我不認為會發生這種情況。但今天的事可能會改變遊戲規則。」