桑德蘭指控「白宮阻我拿作證文件」 印證政府妨礙司法

2019-11-21 17:27 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



駐歐盟大使桑德蘭是20日國會彈劾聽證的「明星」證人，吸引大批媒體圍繞。 美聯社 分享 facebook

美國駐歐盟大使桑德蘭20日在眾院彈劾調查聽證會作證時說，白宮為了掩蓋烏克蘭「電話門」真相，對於他所需要的相關文件、電郵紀錄及其他檔案，通通遭到川普政府阻撓；桑德蘭的指控可能讓國會對白宮追加一項妨礙司法的彈劾罪名。

桑德蘭的證詞透露國務院及白宮不但拒絕把相關檔案文件交給國會，就連現任政府官員也拿不到資料。民主黨議員先前便指控白宮企圖隱瞞事實，如今桑德蘭的證詞則成為印證民主黨人士所言為真的最新實例。

桑德蘭20日作證時坦承自己並沒有記筆記習慣的桑德蘭說，今年10月在閉門聽證會作證時有些省略、記憶混淆，都是因為沒辦法查看與川普電話交談的通訊紀錄。

不過，桑德蘭還是提供了某些新檔案給眾院情報委員會，包括足以證明川普政府最高層官員確實知道，甚至參與向烏克蘭施壓調查白登家庭的電郵紀錄。

民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達(Adam B. Schiff)在20日聽證會上說，從桑德蘭證詞聲明的一份附檔便可看出，國務卿龐培歐及川普總統確實聯手企圖全面妨礙彈劾調查。

謝安達說：「他們這麼做，是可能玩火焚身的，我必須提醒總統，彈劾條文第三條當初是用來對付尼克森總統的，因為他拒絕配合國會發出的傳票。」

桑德蘭作證時說，川普總統私人律師朱利安尼想以川普在白宮接待烏克蘭新任總統為交換條件，施壓烏克蘭政府必須公開宣布對川普政治對手、民主黨總統參選人白登及兒子杭特‧白登啟動調查，以便達到破壞白登選情的目的。

桑德蘭也說，他相信川普政府扣押了將近4億元的對烏克蘭軍援，目的同樣是為了逼迫烏克蘭對白登家族展開調查。他說，前後對照來看，川普政府動機非常明顯，就像「二加二等於四」。