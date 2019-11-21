「軍援換調查 是我猜測的」桑德蘭證詞反覆 兩黨痛罵

2019-11-21 17:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合20日電



國會情報委員會上的共和黨眾議員喬丹等人，極力為川普總統護航，挑戰桑德蘭證詞裡的破綻。 美聯社 分享 facebook

美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)20日在眾院彈劾調查的公開聽證會作證時坦承，無人跟他說川普總統企圖凍結烏克蘭金援以換取調查，一切都是他個人推測；不過桑德蘭更改證詞也引發民主黨人批評。

共和黨眾議員特納(Mike Turner，俄亥俄州)20日逼問桑德蘭透過何種直接管道，了解川普與凍結烏克蘭軍事金援的關係。

特納的問題直指共和黨捍衛川普的核心，他詢問桑德蘭是否有證據說明川普將對政敵的調查與軍事金援掛勾，桑德蘭回應：「那是我的推測。」在特納的質問下，桑德蘭承認沒有任何人向他透露川普將金援與調查牽扯在一起，這只是他的推測。

特納痛斥桑德蘭的證詞內容，「你知道傳聞證據嗎？那就是我把別人跟我說的話拿來作證。你知道捏造證詞嗎？那就是你靠推測作證。」特納稱桑德蘭推測這些證詞，最後媒體報導桑德蘭稱總統將金援和調查掛勾，因此應該遭到彈劾。

桑德蘭作證時表示，他詢問川普想從烏克蘭得到什麼時，川普只回應「我什麼都不想要，我不想要利益交換，告訴烏克蘭新總統澤倫斯基做正確的事。」

桑德蘭在聽證中遭到兩黨人士的嚴厲質問，包括他對事件的描述造成後來的彈劾調查，以及他修改先前閉門作證時的證詞。

共和黨籍聯邦眾議員賴特克里夫(John Ratcliffe)整理桑德蘭的證詞，並稱桑德蘭從未聽到川普指示他追求交換條件政策，川普的作法並無不道德之處。

聽證會上一度出現火爆交鋒，桑德蘭作證表示，他假設(assume)若烏克蘭對前副總統白登父子進行調查，川普將從中獲益，民主黨眾議員馬隆尼(Sean Patrick Maloney，紐約州)則回應「這就是了！」