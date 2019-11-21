白宮高層急切割 川普否認軍援烏克蘭有交換條件

2019-11-21 17:27 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合20日電



川普總統20日在德州奧斯汀參觀蘋果電腦工廠時，回答媒體眾院彈劾他一事時表示，完全沒有交換條件，他被媒體拍到手中備有重點提示的字條。 美聯社 分享 facebook

美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)19日作證時，針對暫緩烏克蘭軍援，施壓烏克蘭啟動調查的爭議，稱「每個人都清楚，這不是秘密」；除川普總統率先反駁，包括副總統潘斯在內被點名高層官員紛紛發聲明駁斥桑德蘭的證詞。

川普強調多次告知桑德蘭「我什麼都不要」

川普20日上午先收看桑德蘭的聽證轉播，邊寫下大略筆記；他接近中午準備前往德州時，在白宮南草坪罕見照著字條唸，回應桑德蘭的證詞；還要求記者拍到他照本宣讀，稱桑德蘭9月曾致電問他：「你想要什麼？你想要什麼？我聽到各方理論，你想要什麼？」

川普向記者說說：「現在我要(重述)回答，準備好了嗎？攝影機有在拍嗎？我什麼都不要，這是我想從烏克蘭那得到的；我說了兩次『我什麼都不要』。」

川普自述，當時告訴桑德蘭：「我什麼都不想要、我什麼都不想要，我不要交換條件；告訴(烏克蘭總統)澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)做對的事情」。

川普看著他以白宮字條寫下的白紙黑字筆記，重建他當初與桑德蘭對話的場景，強調他的發言沒有言外之意；川普沒有回應桑德蘭的其他證詞，僅發表三分鐘的談話。

潘斯聲明 從未與桑德蘭討論烏克蘭金援

潘斯的幕僚蕭特(Marc Short)發表聲明表示：「副總統從未與桑德蘭討論調查白登父子、Burisma公司，或根據潛在的調查對烏克蘭有條件地發放金援」。

桑德蘭在證詞中表示，他於9月1日在華沙與潘斯會面時提出警示；對此，蕭特否認，稱潘斯在那趟波蘭行中未單獨會晤桑德蘭。

能源部也發表聲明，稱桑德蘭「曲解能源部長培瑞(Rick Perry)與朱利安尼的互動，以及培瑞接收川普的指示；培瑞僅一次在川普的要求下，與朱利安尼碰面，沒人聆聽那通談話；通話期間和前後，培瑞在場時，都未提及Burisma或白登。」

培瑞曾說，他只了解烏克蘭調查整體貪腐，但桑德蘭在證詞中表示，培瑞和川普政府努力尋求特定調查。

朱利安尼反批 共和黨接收民主黨騙局

川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)則罕見的批評代表共和黨提問的眾院監督委員會首席調查顧問卡斯特(Steve Castor)，說道「共和黨律師不自己調查和準備，反而接收民主黨的謊言和騙局；讓我來告訴他：我在烏克蘭沒有利益衝突，沒有！我希望他道歉。」