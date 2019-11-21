親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

那些浪費司法資源的VIP：菊島四大「院檢之友」

替美國私立中學招生沒達標 好久不見的夏禕被告上法院

白宮高層急切割 川普否認軍援烏克蘭有交換條件

2019-11-21 17:27世界日報 編譯陳韻涵／綜合20日電

川普總統20日在德州奧斯汀參觀蘋果電腦工廠時，回答媒體眾院彈劾他一事時表示，完全...
川普總統20日在德州奧斯汀參觀蘋果電腦工廠時，回答媒體眾院彈劾他一事時表示，完全沒有交換條件，他被媒體拍到手中備有重點提示的字條。 美聯社
分享

美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)19日作證時，針對暫緩烏克蘭軍援，施壓烏克蘭啟動調查的爭議，稱「每個人都清楚，這不是秘密」；除川普總統率先反駁，包括副總統潘斯在內被點名高層官員紛紛發聲明駁斥桑德蘭的證詞。

川普強調多次告知桑德蘭「我什麼都不要」

川普20日上午先收看桑德蘭的聽證轉播，邊寫下大略筆記；他接近中午準備前往德州時，在白宮南草坪罕見照著字條唸，回應桑德蘭的證詞；還要求記者拍到他照本宣讀，稱桑德蘭9月曾致電問他：「你想要什麼？你想要什麼？我聽到各方理論，你想要什麼？」

川普向記者說說：「現在我要(重述)回答，準備好了嗎？攝影機有在拍嗎？我什麼都不要，這是我想從烏克蘭那得到的；我說了兩次『我什麼都不要』。」

川普自述，當時告訴桑德蘭：「我什麼都不想要、我什麼都不想要，我不要交換條件；告訴(烏克蘭總統)澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)做對的事情」。

川普看著他以白宮字條寫下的白紙黑字筆記，重建他當初與桑德蘭對話的場景，強調他的發言沒有言外之意；川普沒有回應桑德蘭的其他證詞，僅發表三分鐘的談話。

潘斯聲明 從未與桑德蘭討論烏克蘭金援

潘斯的幕僚蕭特(Marc Short)發表聲明表示：「副總統從未與桑德蘭討論調查白登父子、Burisma公司，或根據潛在的調查對烏克蘭有條件地發放金援」。

桑德蘭在證詞中表示，他於9月1日在華沙與潘斯會面時提出警示；對此，蕭特否認，稱潘斯在那趟波蘭行中未單獨會晤桑德蘭。

能源部也發表聲明，稱桑德蘭「曲解能源部長培瑞(Rick Perry)與朱利安尼的互動，以及培瑞接收川普的指示；培瑞僅一次在川普的要求下，與朱利安尼碰面，沒人聆聽那通談話；通話期間和前後，培瑞在場時，都未提及Burisma或白登。」

培瑞曾說，他只了解烏克蘭調查整體貪腐，但桑德蘭在證詞中表示，培瑞和川普政府努力尋求特定調查。

朱利安尼反批 共和黨接收民主黨騙局

川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)則罕見的批評代表共和黨提問的眾院監督委員會首席調查顧問卡斯特(Steve Castor)，說道「共和黨律師不自己調查和準備，反而接收民主黨的謊言和騙局；讓我來告訴他：我在烏克蘭沒有利益衝突，沒有！我希望他道歉。」

川普總統20日在德州奧斯汀參觀蘋果電腦工廠時，回答媒體眾院彈劾他一事時表示，完全...
川普總統20日在德州奧斯汀參觀蘋果電腦工廠時，回答媒體眾院彈劾他一事時表示，完全沒有交換條件，他被媒體拍到手中備有重點提示的字條。 美聯社
分享

川普烏克蘭潘斯

相關新聞

從小被霸凌，連上兩所常春藤，棄高薪去教創業...楊安澤的勵志人生和總統之路

2019-11-21 16:07

大熊貓「貝貝」搭FedEx熊貓快遞號專機 抵達中國

2019-11-21 16:11

美眾院監督委員會首位女主席 扛調查川普重任

2019-11-21 18:50

才被川普恢復軍階 海豹士官長面臨除名處分

2019-11-21 18:21

民主黨總統參選人5度辯論 砲口對外批川普

2019-11-21 18:09

和川普維持往來 庫克：我傾向與政治人物面對面溝通

2019-11-21 17:46

「軍援換調查 是我猜測的」桑德蘭證詞反覆 兩黨痛罵

2019-11-21 17:38

彈劾柯林頓檢察官：桑德蘭重磅證詞 已足夠彈劾川普

2019-11-21 17:38

共和黨批桑德蘭、沃爾克證詞衝突 要求傳喚杭特白登

2019-11-21 17:38

桑德蘭指控「白宮阻我拿作證文件」 印證政府妨礙司法

2019-11-21 17:27

美聯社民調：選戰訊息為真？ 僅9%選民相信

2019-11-21 17:00

海軍槓川普！獲特赦隊員 將逐出「海豹」

2019-11-21 17:00

白男1年收入 拉美裔女性需工作23個月

2019-11-21 17:00

這個州大畢業生 收入打敗名校

2019-11-21 17:00

沒人做！普查局將提高部分地區臨時工時薪

2019-11-21 16:49

23年冤獄獲賠700萬美元 他化身監獄律師

2019-11-21 14:32

庫克靠圓滑手段拉近關係 帶川普參觀蘋果德州廠

2019-11-21 13:50

美要錢南韓不給？川普傳考慮撤走4千名駐韓美軍

2019-11-21 11:21

香港人權法案後 美國會仍有150多個與中國有關法案要審

2019-11-21 11:10

當過市長選不上總統？台灣政治人物比老美強多了…

2019-11-21 10:00

川普：考慮讓蘋果豁免關稅 但對三星不公平

2019-11-21 08:05

帳單叫人「中國佬」 三明治店挨罵 華人：侮我族裔

2019-11-21 06:22

川普政府施壓烏克蘭醜聞 證人踢爆高層人人有份

2019-11-21 06:11

酷熱、極寒 全美同時創紀錄 安克拉治同日高溫、降雪

2019-11-21 04:30

美電話門事件／白宮內鬥 首次搬上檯面

2019-11-21 01:07

美電話門事件／大使作證：川普要我施壓烏國

2019-11-21 01:07

台灣留學生賴致愷在美身亡遺體火化 警初步排除他殺

2019-11-20 22:42

聯邦短期開支法 只等參院點頭

2019-11-20 18:48

多元性別首列人口普查 全美約有100萬同性伴侶家庭

2019-11-20 18:48

美與神學士「換囚」 盼重啟和談

2019-11-20 18:48

國防情報局報告：川普撤兵敘利亞 IS恐攻增實力

2019-11-20 18:48

「你們將失敗」前朝留嘲諷字條？白宮發言人誇大其辭

2019-11-20 18:48

假資歷再被爆 國務院韓裔女官員辭職

2019-11-20 18:48

中國來美留學生 增長率10年新低

2019-11-20 18:28

顧客提領鉅款 銀行職員上門搶

2019-11-20 16:43

想當自由工作者？三種技能需求高

2019-11-20 16:43

中文「爸爸」掛櫥窗遭布里斯托市府取締違規 房東稱藝術

2019-11-20 16:43

手機費愈來愈貴 帳單21.7%交政府

2019-11-20 16:43

川普彈劾案證人：電話的意圖再清楚不過

2019-11-20 16:35
看更多

熱門文章

印度怪男每天吃土1公斤當正餐 20年後健康狀況曝光

2019-11-21 11:24

驚！孕婦林中散步遭撕咬慘死 獵犬疑為兇手

2019-11-21 15:04

帳單叫人「中國佬」 三明治店挨罵 華人：侮我族裔

2019-11-21 06:22

台灣留學生賴致愷在美身亡遺體火化 警初步排除他殺

2019-11-20 22:42

外太空生命新證據？ 澳洲隕石發現內含「核糖」

2019-11-21 12:15

專訪釀公關災難 安德魯王子宣布辭去公職

2019-11-21 10:14

川普政府施壓烏克蘭醜聞 證人踢爆高層人人有份

2019-11-21 06:11

家中瓜棚出現「外星植物」 民眾：不知道是從哪裡來的

2019-11-21 14:17

真不愧是詐騙王國 他坐牢也能賺進百萬美元

2019-11-20 23:07

川普彈劾聽證 駐歐盟大使證實「交換條件」

2019-11-20 23:12

當過市長選不上總統？台灣政治人物比老美強多了…

2019-11-21 10:00

道瓊挫跌113點 美中貿易協議疑慮加深

2019-11-21 07:09

日NTT矽谷獵才 年薪3,000萬

2019-11-21 00:47

年輕人不想當社長！大前研一談如何應對「低欲望社會」

2019-11-21 02:52

美中談判 川普再放話干擾

2019-11-20 23:27

美要錢南韓不給？川普傳考慮撤走4千名駐韓美軍

2019-11-21 11:21

川普：考慮讓蘋果豁免關稅 但對三星不公平

2019-11-21 08:05

森林尋寶夢成真！男撿藍寶石鑽戒竟值近200萬元

2019-11-21 11:40

纖細辣妹偷竊被抓包 身穿9條牛仔褲一件件脫

2019-11-21 12:39

鄭文傑被刑求 警稱香港示威者送中國拘留

2019-11-20 21:45

亞洲製造鏈 版圖將重劃

2019-11-21 00:41

涉知名記者謀殺案 馬爾他大亨遊艇上被捕

2019-11-21 02:40

財神爺降臨?小村莊出現12次大筆神祕現金 來源成謎團

2019-11-21 12:09

酷熱、極寒 全美同時創紀錄 安克拉治同日高溫、降雪

2019-11-21 04:30

KPMG：4趨勢合流 車用半導體未來20年榮景可期

2019-11-20 23:24

從小被霸凌，連上兩所常春藤，棄高薪去教創業...楊安澤的勵志人生和總統之路

2019-11-21 16:07

川普：會考慮是否豁免蘋果產品自中國進口關稅

2019-11-21 08:33

美中持續過招 傳可能延至明年才達成貿易協議

2019-11-21 03:37

中美貿談年底難成 那斯達克中止三連漲

2019-11-21 05:35

美駐歐盟大使捲入川普彈劾案 好差事惹一身腥

2019-11-20 19:23

美電話門事件／白宮內鬥 首次搬上檯面

2019-11-21 01:07

美中貿易戰變數多 美股早盤續跌

2019-11-20 23:18

大陸人潑墨靖國神社 日本法院首判無罪「表達自由」

2019-11-20 22:55

美電話門事件／大使作證：川普要我施壓烏國

2019-11-21 01:07

北約認定太空為戰爭領域 並點名中國威脅

2019-11-21 04:27

區塊鏈專利申請 中國7600件是美國3倍

2019-11-21 10:34

香港人權法案後 美國會仍有150多個與中國有關法案要審

2019-11-21 11:10

華為向加國法院請求 立即終止引渡孟晚舟程序

2019-11-21 08:02

英召見抗議鄭文傑案 中駐英大使：停止干涉內政

2019-11-20 22:34

美年終購物季展望 朦朧不清

2019-11-21 00:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top