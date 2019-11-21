這個州大畢業生 收入打敗名校

2019-11-21 17:00 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



北達科他州俾斯麥州立學院主修商業的畢業生第一年收入中位數為10萬500元，超過艾莫利大學等多所精英私立名校。 俾斯麥州立學院官網 分享 facebook

川普政府20日首度發布的數據顯示，某些大學學位在畢業後第一年即可獲得回報，某些大學的碩士畢業生背負沉重求學債務，畢業後第一年收入卻很微薄。這項全新數據，或許可以讓學生們對於上什麼大學、主修什麼以及借多少錢，做出更明智的決定。

其中，北達科他州俾斯麥州立學院(Bismarck State College)主修商業的畢業生第一年收入中位數為10萬500元，超過艾莫利大學(Emory University)等多所精英私立名校。

布朗大學(Brown University)主修生物的畢業生第一年薪水約為3萬500元，比主修歷史的畢業生少賺1萬2400元。紐約大學取得碩士學位的牙醫，學貸中位數為38萬7660元，但第一年收入只有6萬9600元。

這項前所未見的政府數據，提供了美國大學畢業生最新的財務狀況詳盡資訊，讓國人得以依據專業主修或碩士學位課程，比較學債水平和畢業生第一年收入。過去政府只發布大學生債務和收入統計數據。

數據顯示，大多數畢業生通常第一年收入就超過了他們的學貸總額。但有15％的課程，其畢業生承擔的債務超過收入。有2％的課程，其畢業生積欠的債務是他們年薪的兩倍多。

此數據已上傳到歐巴馬政府時期創建的College Scorecard消費者網站，提供4400所大學共計3萬6000多種課程畢業生收入信息。

消費者可以據之比較，高等教育遊說機構多年來試圖隱藏此類訊息的黑箱狀況，也可望被打破。此項數據的公布，符合川普政府的主張：控制學費及學債、改善畢業生收入前景的最佳之道，不是制裁表現欠佳的學校，而是讓高等教育成為更具競爭性的市場，並向消費者提供足夠訊息，讓大家得以貨比三家。