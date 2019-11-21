白男1年收入 拉美裔女性需工作23個月

2019-11-21 17:00 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合20日電



政府數據顯示，拉美裔女性需要工作大約23個月，才可賺到白人男性一年的收入。 美聯社 分享 facebook

政府數據顯示，拉美裔女性的收入，相當於非西語裔白人男性的54%，這即是說，她們需要工作大約23個月，才可賺到白人男性一年的收入。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，由非政府機構組成的一個聯盟，在20日紀念拉美裔婦女同酬日時，特別指出一般拉美裔婦女需要在2018年全年和2019年大部分日子工作，才比得上白人男性在2018年的收入。

全國婦女法律中心的研究主任茉莉‧塔克(Jasmine Tucker)說，拉美裔婦女「面對種族主義和性別歧視的雙重打擊」。她說，即使「她們獲得高等程度教育，收入依然較低。」

塔克說，這些數字「令人震驚」，因這種趨勢幾十年來一直沒有改變，使西語裔家庭藉世代相傳累積財富變得更困難。根據聯邦的統計，拉美裔男性的收入相當於非西語裔白人男性的65%。對於外國出生的拉美裔來說，工資差距最大，他們的收入相當於白人男性的38%。

移民婦女公平組織的創辦人蒙妮卡‧拉米雷斯(Monica Ramirez)說，全美大約有1200萬拉美裔人全職工作，其中約200萬是家庭傭工，100萬是農場工人。

過去30年一直在華盛頓州當農場工人的聯合農工基金會(UFW Foundation)成員保拉‧赫南德茲(Paola Hernandez)說，她的男性同事通常薪水較高。

這位54歲的墨西哥移民說：「他們被認為較強壯，較有能力操作重型機械。婦女從不獲准操作拖拉機。」她希望明年能找到一份收銀員的工作。

同工同酬的支持者20日說，國會通過「工資公平法」有助於消除拉美裔的工資差距。該法禁止雇主根據工資紀錄釐定薪水、鼓勵薪酬公平和相關規定。