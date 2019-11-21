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海軍槓川普！獲特赦隊員 將逐出「海豹」

2019-11-21 17:00世界日報 編譯陳韻涵／綜合20日電

面對屠殺平民戰爭罪審判的海軍海豹突擊隊員加爾拉格爾(Edward Gallagher)20日過堂，他上周獲川普特赦；兩名海軍官員19日匿名透露，海軍本來就要把他逐出海豹部隊(SEAL)。

這讓海軍特種部隊司令格林(Collin Green)直接與川普總統對立，川普上周特赦今年6月面對軍法審判的加爾拉格爾和另兩名涉案軍人；加爾拉格爾被控多項謀殺罪，外加妨礙司法、敗壞軍風等。

海軍官員表示，軍方本月稍早即計畫收回加爾拉格爾的海豹部隊三叉戟徽章；海軍高層等待白宮許可，但遲無下文也未採取行動。

兩位匿名官員透露，格林現在已取得對抗加爾拉格爾的權力，海軍上將已撰寫一封正式書信通知計畫執行主任。

除了收回加爾拉格爾的三叉戟徽章之外，海軍還計畫收回三名督導加爾拉格爾的海豹部隊軍官的三叉戟徽章，這三人分別是少校布萊希(Lt. Cmdr. Robert Breisch)、上尉波提爾(Lt. Jacob Portier)和上尉麥克尼爾(Lt. Thomas MacNeil)。

根據海軍規章，如果「指揮官對服役成員的判斷、信賴和各人行為能力失去信心」，可收回此人的海豹部隊三叉戟徽章。

2011年迄今，海軍已收回154枚三叉戟徽章；拔除徽章不會降階，但等於海豹部隊的生涯告終。

加爾拉格爾和波提爾本來就打算退役，撤銷徽章對他們而言，影響甚微。

在海豹部隊服役19年的退役士官長德明(Eric Deming)說：「得來不易的徽章被收回，是最糟糕的事情，相當於尊嚴被剝奪。」

他說：「怎麼會有加爾拉格爾這種人，我想領導階層感覺失去美國人的信任，希望重塑它，試圖展現這些人必須負責。」

一位海軍官員透露，格林深諳這麼做會終結受罰者的軍旅生涯才採取行動，且獲得海軍中將吉爾德(Michael Gilday)和海軍部長史賓塞(Richard Spencer)的支持。

海軍川普特赦

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