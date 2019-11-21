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美聯社民調：選戰訊息為真？ 僅9%選民相信

2019-11-21 17:00世界日報 編譯潘勛／綜合20日電

許多美國人認為，當今要分辨事實與虛構，愈來愈困難了。最新民調指出，從政治選戰、投票抉擇到民選官員的政策決定，這些民主的基本機制，其基礎有多少是事實，民眾深感懷疑。

美聯社、USAFacts及NORC輿情研究中心20日公布的民調指出，相信選戰訊息通常本於事實的受訪者，僅有9%。另外，認為政策決定總是或經常基於事實，還有美國人決定投下神聖一票時依事實而定的人，只有14%。

另外，相信記者報導的民眾比較多，但比率也不高。受訪者當中，相信媒體報導經常或總是依據事實的，只有二成。粗估有半數美國人認為，新聞報導有時候基於事實，而大約三分之一受訪者說，記者們總是亂報導。

同一份民調發現，很多美國人想自行查證哪些資訊為真時，深感苦惱。這份民調讓人得知，美國這個國家想區分真偽時，心裡覺得沒底。

整體而言，大眾認為，選民投票有時依據事實者達53%，相形之下，認為選民很少或從不看實事的有32%。

住新澤西州南部、傾民主黨的65歲婦女瓊安‧麥基(Joan McKee)表示，她認為大多數政策決定以及選舉，依據事實的程度，充其量只比依意識形態高一點點。即使她支持的公共決策者如前總統歐巴馬，偏心意識形態也大於事實。

麥基的觀點頗獲認同。55%民眾表示，政策決定有時依據事實，但達三成的人認為依事實的時候很少見。

共和黨人比民主黨人更懷疑公共政策是否事實取向。認為決策很少或從不按事實的共和黨人達33%，相形下民主黨人則為23%。

前微軟執行長、USAFacts創辦人巴爾默(Steve Ballmer)說，「若是政府決策者沒端詳官方數據，那麼我們的整個程序就有瑕疵。人必須仔細審視自己取得的數據。」

民調民主黨共和黨

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