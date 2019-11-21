沒人做！普查局將提高部分地區臨時工時薪

2019-11-21 16:49 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合20日電



人口普查局將為明年的普查工作徵聘50萬名臨時工，但普查局表示，勞動力市場緊張使普查員的招聘面臨挑戰，因此他們準備在部分地區提高薪酬。

人口普查局表示，今年夏秋季他們徵聘協助核實住址的3萬2000名臨時員工時，就感受到就業市場的緊張。應聘的普查員都要打指紋以進行背景調查，但普查局副局長說，由於打指紋的地點不便、缺乏與申請人的後續跟進措施和鄉村地區的報酬不高，很多人報名後打退堂鼓，甚至不再露面。

普查局表示，下次舉行招聘時，部分地區的時薪將增加1.5元，允許申請人到郵局打指紋。半職普查員的時薪標準目前為13.5到30元，迄今已有100萬人申請，但普查局希望申請人再多出170萬。

對於不回答普查問卷的家庭，普查局將派員登門訪問。普查局目前在諮商心理學家，以確定有哪些背景的人不適合當入戶調查的普查員。普查局表示，因交通違規以及持有大麻而被捕的人，可能不會被排除在外，但不希望有暴力犯罪和入戶搶劫前科的人當普查員。

人口普查局首次鼓勵民眾上網回答問卷，同時還可通過電話和填表回答。普查局預計，他們的電腦系統在同一時間內會有12萬人同步登入，但他們是按60萬人同時登入做的準備，如有需要還可啟用支援系統，將可接納100萬人同時登入。

普查局長表示，明年普查的統計、對象和預算都已落實，但全國種族與人口委員會的部分成員認為普查局過於樂觀，因為普查員的招聘和預算都面臨挑戰。

普查局明年將從明年1月開始在媒體刊登廣告，以加強民眾對普查工作的重視，3月將鼓勵民眾回答問卷，4月底將提醒人們填寫問卷和普查員可能登門調查。