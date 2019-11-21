機器人沖咖啡做漢堡 自動化衝擊白領階級

2019-11-21 15:32 中央社 舊金山20日專電



在舊金山灣區，餐飲業逐漸採用自動化科技，機器人一手包辦煮咖啡、做漢堡；今天公布的一份研究報告顯示，人工智慧衝擊的就業族群並非藍領勞動人力，而是白領階級。

白色的機器人手臂上下舞動，不到15秒端出一杯熱騰騰咖啡，忙碌的咖啡師名叫高登（Gordon），是取自機器人研發團隊中一位工程師名字。

在舊金山市區的「Ｘ咖啡館」（Cafe X），兩年前開始請高登來煮咖啡，目前最新一代咖啡師機器人，每40秒可以沖泡3杯咖啡。

Cafe X的創辦人兼執行長亨利胡（音譯，Henry Hu）今年25歲，他曾是10萬美元的「泰爾獎學金」（Thiel Fellowship）得主，依照獎學金的特殊規定，「必須輟學兩年」。

亨利胡離開大學開咖啡館，不想排隊等咖啡的他，從參觀福斯汽車德國工廠得到靈感，把機器人參與汽車製程的做法，應用在咖啡飲料。

餐飲業研發採用自動化技術，不只一樁，距離CafeX不遠，舊金山美術館附近有一家「創造者」（Creator）餐廳，標榜用機器人做漢堡，一小時可以端出120個漢堡。

弗雷斯特研究公司（Forrester Research Inc.）2016年曾預測，到了2025年有7%的工作會走上自動化。以往的研究報告認為，低技術門檻的勞工會被機器人、自動化技術和人工智慧科技取代，不過布魯金斯研究所（Brookings Institution）今天發布一份報告，提出截然不同的方向。

根據「信使新聞」（The Mercury News）報導，布魯金斯研究所引用一位史丹佛大學博士生韋伯（Michael Webb）的調查分析，發現高收入的男性、白人與亞裔工作者，才是人工智慧科技首當其衝的高失業族群，領取時薪的勞動階層受到的衝擊反而較小。

韋伯分析比對美國勞動部的專利資料庫，檢視人工智慧專利所定義的工作職責顯示，市場分析研究員、銷售經理、程式撰寫者和工程師等白領工作最不保險。

布魯金斯研究所成立於1916年，是專攻社會科學研究及教學的非營利公共政策組織。

仔細觀察，咖啡機器人或漢堡機器人的身邊，都會有一、兩個服務人員，幫忙招呼客人，或協助機器人除錯、解決問題。人工智慧對就業市場不全然是負面影響，這一份報告解讀，「人在主導自動化與人工智慧」，對人們而言，與其說是「失業」，不如視為「工作任務的改變」。