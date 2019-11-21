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23年冤獄獲賠700萬美元 他化身監獄律師

2019-11-21 14:32世界日報 編譯馬永慶／綜合20日電

漢米爾頓坐了23年冤獄，獲賠700萬美元(約2.1億台幣)。圖為2015年1月除...
漢米爾頓坐了23年冤獄，獲賠700萬美元(約2.1億台幣)。圖為2015年1月除罪後，在家人環繞下，接受記者訪問。美聯社
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20年前，紐約漢米爾頓(Derrick Hamilton)處於人生低谷，他因謀殺罪名而被單獨監禁。在接下來的20年裡，他慢慢地走出監牢。

紐約時報」報導，他成為一位監獄律師，幫助囚犯上訴；23年後，當目擊者撤回證詞後，他終於說服了檢察官撤銷他罪名。

他獲釋後成為一名活動分子，致力使他認為被錯誤定罪的人從監獄中釋放出來。

上周，54歲的漢米爾頓在爭取公道的人生長劇中扮演一個新角色：一位成功的原告。紐約市和康州紐海文的官員15日同意共賠償700萬元美元(約2.1億台幣)給他，以和解他針對三名警察提起的訴訟；他在訴訟中控告警察捏造證據誣陷他。

其中一人是退休紐約市警探史卡西拉(Louis Scarcella)，他是許多冤案的始作俑者，經他處理的多起案件近年來被推翻。根據布魯克林聯邦地方法院在審訊前達成的協議，史卡西拉不承認行為不當，他跟漢米爾頓一樣，被安排在審訊中作證。

對漢米爾頓來說，這筆巨額賠償不是重點。他說：「它在經濟上幫助我的家人，但不能補償我所經歷的一切。」

當1991年漢米爾頓28歲和住在紐海文時，被史卡西拉和當地警察逮捕，罪名是殺害布魯克林男子卡希(Nathaniel Cash)，他在布魯克林居住時認識對方。

案中的唯一證人是卡希的女友史密斯(Jewel Smith)，雖然她的證詞互相矛盾，但陪審團仍裁定漢米爾頓有罪。

在接下來的23年，他大部分時間都在從事監獄法律工作，他研讀審訊筆錄，代表囚犯提出上訴，並偶爾獲勝。

到2007年，史密斯向當局宣稱漢米爾頓是清白的。她說，史卡西拉強迫她作證指控他。八年後，檢察署的定罪審查小組要求法官撤銷漢米爾頓的有罪判決。檢察官指出，史密斯的證詞「不可靠、不真實和令人難以置信。」

紐約時報警察監獄

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