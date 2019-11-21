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香港人權法案後 美國會仍有150多個與中國有關法案要審

2019-11-21 11:10聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

美國國會通過「香港人權與民主法案」，警告中國大陸不要侵犯香港自治權，而美國總統川普是否會簽署法案，將是接下來的關注焦點。

香港南華早報21日報導，儘管外界近期密切關注「香港人權與民主法案」，但其實美國國會仍有150多個待審議的法案，旨在從經濟到意識形態等多面向與中國抗衡。

反中法案氾濫，凸顯美國共和黨與民主黨都熱中的少數議題。相關法案也是共和黨國會議員難得對川普施壓的議案，川普近一年來不斷試圖與中國達成貿易協議。

美國國會涉及中國的待審法案超過150件，有些針對中國，例如「中國科技轉移管制法」（China Technology Transfer Control Act），有些是部分內容牽涉中方，例如每年必須通過的國防授權法。

「中國科技轉移管制法」要求美國國務卿和商務部長擬定「攸關國家利益的科技」清單，列入清單的科技禁止出售或轉移給中國，違反規定者將受懲罰。

其他涉中法案內容涵蓋範圍廣，包括網路安全、芬太尼（fentanyl）交易、影響政治的操作手段、貿易與投資、台灣、南海。

有些法案可能衝擊國際貿易及投資，不過，它們可能無法像「香港人權與民主法案」那麼容易通過。

美國國會仍有150多件涉中法案。圖為美國總統川普簽署文件畫面。美聯社
美國國會仍有150多件涉中法案。圖為美國總統川普簽署文件畫面。美聯社
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香港人權與民主法案川普共和黨

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